Los bitrenes comenzarán a transitar las rutas de Vaca Muerta: Neuquén prepara una prueba de seis meses

Para el ensayo utilizarán uno de unos 22 metros de longitud y capacidad de hasta 60 toneladas, mientras que el otro alcanzará los 31 metros y podrá transportar hasta 75 toneladas.

Neuquén avanza con una transformación profunda de su red vial para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta . J osé Federico Dutsch, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, confirmó que la Provincia prepara una prueba de seis meses con bitrenes en uno de los principales corredores petroleros, mientras trabaja en nuevos accesos, sistemas de pesaje y el primer peaje de las rutas provinciales.

La experiencia se realizará sobre la Ruta Provincial 17, en el tramo que une Plaza Huincul con Añelo, y continuará por la conexión con la Ruta 7 hasta el sector de depósitos de arena cercano a Santo Domingo. La iniciativa surgió a partir de un pedido de productores de la zona de Vaca Muerta.

“Vamos a hacer una prueba de seis meses”, explicó Dutsch en diálogo con Al Final de Todo por LU5 AM600.

Características de los bitrenes

Para el ensayo se utilizarán dos tipos de bitrenes. Uno tendrá aproximadamente 22 metros de longitud y capacidad de hasta 60 toneladas, mientras que el otro alcanzará los 31 metros y podrá transportar hasta 75 toneladas.

La diferencia con los camiones convencionales está en la distribución del peso. Los bitrenes cuentan con una mayor cantidad de ejes, lo que permite trasladar más carga sin superar los límites establecidos para cada eje. Actualmente, explicó Dutsch, un camión convencional transporta habitualmente entre 25 y 28 toneladas.

Durante los seis meses se analizará cómo responden estos vehículos en las rutas neuquinas, particularmente en sectores sensibles como las rotondas y los radios de giro. A partir de esos resultados, Vialidad definirá qué tipo de unidad resulta más conveniente y si el corredor queda finalmente habilitado para su utilización.

El crecimiento del tránsito pesado es uno de los grandes desafíos que enfrenta la infraestructura vial de Vaca Muerta. Según explicó el titular de Vialidad, muchas rutas fueron diseñadas cuando el movimiento vehicular era completamente diferente al actual.

“La Ruta 7 se ha cuadruplicado o más” en cantidad de tránsito, señaló Dutsch.

A ese incremento se suma otro problema: los excesos de peso. Los controles que realiza Vialidad detectan vehículos que circulan por encima de las cargas permitidas y esa situación acelera el deterioro del pavimento.

Por ese motivo, la Provincia también prepara un sistema de control sobre la Ruta 7, a la altura de la Picada 19 y antes de llegar a Añelo. Allí se instalará un peaje electrónico de flujo libre, sin cabinas ni barreras, junto con un sistema de pesaje dinámico.

Los vehículos podrán circular mientras son pesados sobre la propia calzada. Si el sistema detecta un posible exceso de carga, identificará la patente y obligará al transporte a ingresar a una balanza física ubicada al costado de la ruta. Si allí se confirma el sobrepeso, se aplicará la multa correspondiente al transportista.

El mismo esquema de pesaje se instalará sobre la Ruta 17, a unos dos kilómetros de Añelo en dirección a Plaza Huincul, aunque en ese punto inicialmente no habrá cobro de peaje.

Cobro de peaje en Vaca Muerta

Dutsch adelantó que el sistema de la Ruta 7 estaría instalado hacia fin de año y comenzará a implementarse a partir de enero, primero con un período de prueba e información para los usuarios. El objetivo es que los vehículos que ya cuenten con TAG puedan utilizarlo, mientras se trabaja junto al Banco Provincia del Neuquén (BPN) para establecer alternativas electrónicas de pago para quienes no tengan el dispositivo.

Los fondos obtenidos mediante el peaje tendrán un destino específico: deberán utilizarse en la conservación y mantenimiento del tramo donde se recauden y, si existe un excedente, podrá ser destinado a mejorar esa infraestructura vial.

El plan provincial no termina allí. Para descomprimir la Ruta 7, Neuquén proyecta generar nuevas alternativas de circulación hacia Vaca Muerta. Entre ellas aparecen el denominado bypass grande de Añelo a través de las rutas 8 y 17 y la continuidad de la pavimentación de la Ruta 51 hacia Mari Menuco hasta conectarla con la 17.

De esta manera, el tránsito que actualmente se concentra sobre la Ruta 7 podría distribuirse entre tres corredores diferentes.

También continúa la obra sobre la Ruta 6 entre Crucero Catriel y Rincón de los Sauces. Dutsch señaló que presenta un avance físico cercano al 60% y que restan alrededor de seis kilómetros de carpeta asfáltica sobre un total de 54 kilómetros.

La intención es completar el asfalto hacia fines de octubre y avanzar posteriormente con señalización horizontal y vertical, banquinas y elementos de seguridad. “Para fin de año va a estar lista”, afirmó.

A futuro, la pavimentación completa de la Ruta 8 permitirá sumar otro acceso hacia Rincón de los Sauces mediante la conexión con la Ruta 6, evitando que todo el movimiento deba atravesar Añelo y las rutas 7 y 5.

En paralelo, Neuquén comenzó a hacerse cargo de corredores que hasta ahora dependían de Nación. Dutsch explicó que se firmaron acuerdos para asumir durante 30 años el mantenimiento invernal y estival de la Ruta Nacional 242, desde Las Lajas hasta Pino Hachado, además de tramos de las rutas 40 y 231 vinculados a Villa La Angostura y al paso internacional Cardenal Samoré.

En Villa La Angostura, uno de los principales objetivos será finalizar la obra de circunvalación, clave para sacar el tránsito pesado del sector urbano. La Provincia trabaja en la renegociación del contrato de una obra que permanece paralizada y espera poder retomar los trabajos hacia fines de este año o comienzos del próximo.

Bitrenes, nuevos corredores, controles de peso y peajes forman así parte de una misma estrategia: adaptar una infraestructura vial que quedó chica frente al volumen de tránsito que genera Vaca Muerta y distribuir las cargas sobre nuevos caminos para reducir la presión sobre las rutas que hoy concentran la circulación.