La competencia reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del exterior durante tres jornadas. Por primera vez integró el calendario internacional de la UCI.

El Gran Fondo Siete Lagos tuvo una edición histórica en Neuquén con Lionel Scaloni entre los participantes.

Neuquén fue escenario de una edición especial del Gran Fondo Siete Lagos , una de las competencias de ciclismo más convocantes de la Patagonia. Durante tres jornadas, deportistas de diferentes lugares compartieron un recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos de la cordillera, en un encuentro que combinó deporte, turismo y naturaleza.

La 15° edición se desarrolló entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, con actividades en San Martín de los Andes y Villa La Angostura. El evento contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Uno de los principales atractivos de esta edición fue la incorporación, por primera vez, al calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) . De esta manera, la competencia neuquina pasó a formar parte del circuito UCI Gran Fondo World Series y se convirtió en una instancia clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se realizará en Francia.

Este reconocimiento representa un avance para el posicionamiento internacional de Neuquén como sede de grandes acontecimientos deportivos y amplía las oportunidades para que ciclistas argentinos puedan acceder a una competencia mundial.

Entre los participantes de esta edición se destacó Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de fútbol y campeón del mundo en Qatar 2022. El director técnico volvió a sumarse al desafío de los Siete Lagos y consiguió el tercer puesto en su categoría, en una participación que despertó interés entre los asistentes.

Un recorrido de 110 kilómetros por la cordillera neuquina

La prueba principal se disputó el domingo 22 de noviembre, con un recorrido de 110 kilómetros sobre la Ruta Nacional 40. La largada se realizó desde la Plaza San Martín de San Martín de los Andes y la llegada tuvo lugar en Villa La Angostura.

Durante el trayecto, los ciclistas atravesaron el tradicional Camino de los Siete Lagos, un corredor turístico reconocido por sus montañas, bosques nativos y espejos de agua. El circuito representó un desafío físico para los participantes, que debieron combinar resistencia y preparación con la posibilidad de disfrutar de uno de los entornos naturales más destacados de la provincia.

La competencia volvió a reunir a deportistas experimentados y aficionados, tanto argentinos como extranjeros, en una propuesta que tiene como protagonistas al ciclismo y a los atractivos turísticos de la Región de los Lagos del Sur.

Tres días de actividades y competencia

El encuentro comenzó el viernes 20 de noviembre en San Martín de los Andes, con las acreditaciones, la entrega de kits y la apertura de la Expo Bici. El espacio reunió a marcas relacionadas con el ciclismo, exhibiciones y distintas propuestas destinadas a los deportistas y visitantes.

La actividad continuó el sábado 21 con una contrarreloj de 10 kilómetros y el Gran Fondo Kids, una iniciativa recreativa pensada para que niños y niñas también pudieran formar parte de la experiencia deportiva.

En la contrarreloj masculina, Joaquín Arancedo se quedó con el primer puesto al completar el recorrido en 15 minutos, 11 segundos y 5 centésimas. El segundo lugar fue para Daniel Flores, con 15 minutos, 17 segundos y 28 centésimas, mientras que Omar Azzem terminó tercero con un tiempo de 15 minutos, 31 segundos y 97 centésimas.

En la categoría femenina, la ganadora fue Julieta Benedetti, quien registró 17 minutos, 15 segundos y 35 centésimas. El segundo puesto correspondió a Eliana Villalba, con 17 minutos, 34 segundos y 22 centésimas, y el tercero a Abril Garzón, con 17 minutos, 35 segundos y 83 centésimas.

El domingo llegó el momento más esperado con la largada del Gran Fondo de 110 kilómetros, que conectó las dos localidades cordilleranas y reunió a los participantes en el desafío central de esta edición.

Los resultados completos de las distintas categorías se encuentran disponibles en la plataforma oficial de cronometraje: consultar clasificaciones del Gran Fondo Siete Lagos.

Neuquén apuesta al turismo deportivo

La realización del Gran Fondo Siete Lagos representa una oportunidad para fortalecer el turismo deportivo y ampliar la promoción de los destinos neuquinos dentro y fuera del país.

La incorporación al calendario UCI Gran Fondo World Series le suma una dimensión internacional a la propuesta. A partir de este reconocimiento, Neuquén ingresa en un circuito que reúne competencias de distintos países y permite a los deportistas obtener plazas para disputar el Campeonato Mundial de 2027 en Francia.

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