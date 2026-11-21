El episodio ocurrió el viernes por la noche. Al escapar, pusieron en riesgo al personal policial y municipal, y a los automovilistas que circulaban por el sector.

Una peligrosa persecución tuvo lugar el viernes por la noche sobre la Ruta Provincial 7 , en el tramo que une Neuquén con Centenario , luego de que dos jóvenes a bordo de una moto evadieran un operativo de tránsito y escaparan a toda velocidad , poniendo en riesgo tanto a los inspectores, efectivos policiales apostados en el lugar y automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo a información recabada por Centenario Digital, el incidente se desencadenó pasada las 21.15 en el marco de un control vehicular preventivo que llevaban adelante de manera conjunta personal policial y agentes de tránsito municipal a la altura del ex peaje . Según trascendió, los dos ocupantes circulaban en una motocicleta marca Honda Wave de 110 centímetros cúbicos por la mano que se dirige hacia la localidad de Centenario .

Al advertir la presencia del puesto de control, los agentes les realizaron las señales correspondientes para que detuvieran la marcha y presentaran la documentación de rigor. Sin embargo, lejos de acatar la orden, el conductor efectuó una brusca y peligrosa maniobra evasiva , aceleró repentinamente y emprendió la fuga a gran velocidad , obligando al personal interviniente a esquivar el rodado para evitar ser embestidos.

En su desesperado intento por perder de vista a las autoridades, los motociclistas protagonizaron una conducción temeraria sobre la ruta. A los pocos metros del puesto de control, pasaron -sin detenerse- el semáforo en rojo ubicado en el acceso al barrio 11 de Octubre, generando una situación de extremo peligro para otros automovilistas y peatones que transitaban por el sector en ese horario nocturno.

Gentileza Centenario Digital

Ante la gravedad de la maniobra y el riesgo vial que representaba, efectivos motorizados pertenecientes a la Comisaría Quinta de Centenario iniciaron de inmediato una persecución controlada sobre la ruta. Tras recorrer varios kilómetros en dirección Norte, los policías lograron alcanzarlos y ejecutar una maniobra para cerrarles el paso de manera segura, obligando al conductor a detener, finalmente, su marcha.

Una vez reducidos e identificados, ambos jóvenes fueron escoltados nuevamente hacia el sector del ex peaje, donde continuaba desarrollándose el operativo de tránsito.

Allí, al realizar las verificaciones correspondientes sobre el rodado y su conductor, las autoridades confirmaron el motivo detrás de la arriesgada huida: el joven que manejaba la moto carecía de licencia de conducir habilitante y tampoco contaba con el seguro obligatorio vigente para circular.

Como resultado del procedimiento, los inspectores municipales labraron las actas contravencionales por las graves faltas cometidas y dispusieron el secuestro preventivo de la motocicleta Honda Wave 110 cc, la cual fue trasladada al depósito municipal.

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Escapó 14 km en una Hilux robada, arrastró una moto policial y fue condenado

Un hombre identificado como Jesús Juan fue condenado a cumplir una pena de 3 años de prisión efectiva, luego de admitir su responsabilidad penal en una seguidilla de graves delitos cometidos en la ciudad de Neuquén, entre los que se destaca una violenta persecución policial de más de 14 kilómetros durante la cual embistió autos particulares, patrulleros y motocicletas de la fuerza.

De acuerdo con la investigación acreditada por la fiscalía, el accionar delictivo del condenado se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2026 a través de múltiples episodios. En el primero de ellos, recibió una camioneta Peugeot Partner que había sido robada previamente y procedió a alterar su chapa patente para circular de manera clandestina.

En un segundo hecho, robó un auto Chevrolet Cruze, sustituyó sus dominios identificatorios y protagonizó una extensa persecución policial que se prolongó por alrededor de 30 minutos. Durante aquella huida, chocó contra un patrullero, abandonó el rodado para escapar a pie e irrumpió en el patio de una vivienda particular, donde amenazó a sus moradores.

Asimismo, se le atribuyó el robo de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada frente a una panadería, aprovechando que su propietario había dejado las llaves colocadas en el interior, a la cual también le cambió las patentes antes de que fuera recuperada por la Policía semanas más tarde.

El cuarto y más grave episodio ocurrió el 18 de agosto. Aquella jornada, el hombre conducía la Toyota Hilux robada semanas atrás, circulando sin chapas patentes ni espejos retrovisores, cuando efectivos de la División Tránsito Rural intentaron detener su marcha para identificarlo en el sector de Valentina Norte Rural.

Lejos de acatar la orden, el conductor aceleró directamente hacia los uniformados, quienes debieron arrojarse a un costado para evitar ser atropellados.

A partir de ese instante, se desencadenó una frenética persecución policial que abarcó más de 14 kilómetros por distintos puntos de la capital neuquina. En su desesperada huida, el sospechoso cruzó varios semáforos en rojo e impactó contra un automóvil particular Volkswagen Gol Trend. Posteriormente ingresó al barrio Valentina Sur, donde embistió de manera deliberada a móviles policiales y motocicletas conducidas por agentes.