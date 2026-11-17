El incidente vial ocurrió en la tarde de este martes a la altura del Cañadón de las Cabras. Fue el segundo sobre esa calzada durante el día.

Un choque en cadena involucró, a varios vehículos cuando circulaban por Ruta 7 . El siniestro vial ocurrió en la tarde de este martes, pasadas las 17.30, a la altura del Cañadón de las Cabras.

Tras el accidente, efectivos policiales intervinieron en el lugar e inmediatamente solicitaron circular con precaución, especialmente, en sentido Centenario-Neuquén. Los vehículos quedaron habían quedado dispersos en la banquina, distantes entre sí a más de 150 metros. Los más afectados presentaron daños severos en la parte frontal y trasera. Algunos conductores estaban visiblemente encolerizados tras el siniestro vial.

Los efectivos trabajaron en el lugar de los hechos e incluso hasta apaciguar los ánimos alterados algunos conductores involucrados. Hasta el momento no se informó si alguno de los ocupantes debió recibir asistencia médica.

Omar Novoa

Tres accidentes en menos de 24 horas

Tres accidentes de tránsito tuvieron lugar sobre la Ruta 7 en menos de 24 horas. Uno de ellos fue impactante y tuvo lugar también este martes pasado el mediodía, a pocos kilómetros de la localidad de Centenario.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 13.40 a la altura del predio de Transporte Don Pedro. En estas circunstancias, el conductor de un auto Volkswagen Polo color gris plata impactó con la parte trasera de un camión Mercedes Benz. Tanto la parte del capot como el parabrisas quedaron debajo del acoplado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y Bomberos de Neuquén, cómo así también personal de Salud con el objetivo de brindar asistencia médica a las personas involucradas en el brutal choque. El tránsito, por su parte, registró demoras y pidieron a los automovilistas circular con precaución.

El Comisarió Héctor Valdez, Jefe de Tránsito Villa Obrera, dialogó con LM Neuquén e indicó que tras entrevistar al camionero , según esa versión, el siniestro se habría provocado cuando el camión realizó una maniobra para evitar colisionar con un camión sisterna e invadió el carril interno, donde fue impactado en su parte trasera por el automóvil.

Valdez declaró que al tomar conocimiento del siniestro temió "el peor desenlace". Afortunadamente, dada la altura del vehículo de mayor porte, el auto dio con las ruedas y amortiguó el impacto.

Personal de Tránsito Villa Obrera realizó los controles correspondientes y las pruebas de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultados negativos. Solo se registraron daños materiales y ninguno de los involucrados requirió asistencia médica.