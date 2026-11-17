El conductor de un auto Volkswagen Polo color gris plata quedó abajo del acoplado. En el lugar se están realizando las tareas de investigación correspondientes.

Un grave accidente de tránsito se produjo este martes pasado el mediodía sobre la Ruta 7 , a pocos kilómetros de la localidad de Centenario . Se trata del segundo siniestro ocurrido en el sector en menos de 24 horas.

Según se pudo conocer, el hecho tuvo lugar alrededor de las 13.40 a la altura del predio de Transporte Don Pedro . En estas circunstancias, y por razones por el momento se desconocen, el conductor de un auto Volkswagen Polo color gris plata impactó con la parte trasera de un camión de gran porte . Tanto la parte del capot como el parabrisas quedaron debajo del acoplado .

En el lugar trabajan en este momento efectivos de la Policía y Bomberos de Neuquén , cómo así también personal de Salud con el objetivo de brindar asistencia médica a las personas involucradas en el brutal choque. El tránsito, por su parte, se encuentra con algunas demoras y pidieron a los automovilistas circular con precaución .

La mecánica del accidente y la gravedad de las lesiones que sufrieron las personas que iban en el vehículo de menor porte, por ahora, es materia de investigación y se espera mayor información una vez que se terminen de realizar las tareas correspondientes en el lugar.

Se trata del segundo siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 7, en Centenario, en menos de 24 horas. El lunes cerca de las 23.30 un auto y una camioneta chocaron a la altura de la primera rotonda y ambos quedaron atravesados sobre la calzada, a metros de la calle Expedicionarios del Desierto.