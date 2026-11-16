El actual gerente general del EPAS quiere llegar a la intendencia con un plan que apunta a generar empleo, impulsar obras y desarrollar el potencial productivo y turístico de la localidad.

Con el respaldo de Gaido y Figueroa, Luciano Debbaudt busca cambiar el rumbo de Senillosa.

La carrera por la intendencia de Senillosa empieza a sumar nombres y propuestas. Luciano Debbaudt , actual gerente general del servicio Neuquén del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) , confirmó su candidatura por Primero Neuquén y buscará trasladar a la localidad un modelo de gestión inspirado en las experiencias de Mariano Gaido y Rolando Figueroa .

Con trayectoria en obras de infraestructura y vínculos de trabajo con el gobernador y el intendente de Neuquén, el candidato plantea que Senillosa necesita una planificación a largo plazo , una administración ordenada y proyectos que se traduzcan en oportunidades para sus habitantes.

"La única forma de sacar adelante Senillosa es involucrarse ", sostuvo Debbaudt, quien considera que llegó el momento de dar el salto desde la gestión técnica hacia la conducción política del municipio.

El modelo de Gaido y Figueroa que quiere llevar a Senillosa

El candidato destacó que su relación con Mariano Gaido se consolidó a partir del trabajo conjunto en proyectos de infraestructura esenciales para el crecimiento urbano. En ese sentido, puso como referencia la planificación de la capital neuquina, la inversión con recursos propios y las políticas habitacionales.

Entre las iniciativas que pretende replicar mencionó el desarrollo de lotes con servicios y las obras de agua, gas, cloacas, alumbrado público, cordón cuneta y asfalto.

"Vamos a tomar todos los casos de éxito de la ciudad de Neuquén que lleva adelante Mariano con el IMUH. Todos esos proyectos los vamos a llevar adelante en Senillosa", aseguró.

También destacó el acompañamiento de Rolando Figueroa, con quien compartió distintas mesas técnicas vinculadas al desarrollo hídrico y territorial de la provincia. Según contó, en esos encuentros presentó iniciativas para potenciar a Senillosa y recibió el impulso para asumir un nuevo desafío político.

"Rolo y Mariano fueron muy solidarios conmigo porque me potenciaron como joven profesional. Siempre me abrieron las puertas para poder trabajar en conjunto con ellos y he aprendido muchísimo", expresó.

Parque industrial, empleo y turismo: las principales propuestas

Uno de los ejes centrales de su plataforma es la generación de puestos de trabajo genuinos. Para Debbaudt, Senillosa tiene condiciones estratégicas que todavía no fueron aprovechadas en toda su dimensión.

"Tenemos el ejido más grande de la provincia, tenemos recursos hidrocarburíferos, pero hay que desarrollar también un parque industrial, acompañar al comerciante y que pueda crecer para generar más fuentes de trabajo", planteó.

A ese objetivo suma el acompañamiento a emprendedores y productores locales, además de una apuesta por el turismo y la gastronomía. En particular, mencionó el potencial de los cinco viñedos de la zona y el Paseo Costero sobre el río Limay como espacios para atraer visitantes y generar actividad económica.

El proyecto también contempla iniciativas para integrar a Arroyito al crecimiento de la ciudad, con la creación de un vivero municipal y propuestas productivas sobre la ribera del río.

Qué propone para Arroyito y los vecinos de Senillosa

La integración de Arroyito aparece como otro de los puntos destacados de su propuesta. El candidato aseguró que busca terminar con las diferencias y garantizar que ese sector tenga acceso a proyectos y oportunidades de desarrollo.

"Queremos que Arroyito tenga el sentido de pertenencia y trabajar sin divisiones, que tenga todos los proyectos y respaldo para llevar adelante el crecimiento que durante tantos años fue relegado", afirmó.

Además, anticipó políticas de accesibilidad en conjunto con organizaciones de personas con discapacidad, la creación de espacios deportivos y culturales para adultos mayores y una reorganización de las áreas municipales que contemple la experiencia y vocación de cada trabajador.

En cuanto al vínculo con los habitantes, sostuvo que pretende construir un municipio de puertas abiertas, con participación vecinal y proyectos que respondan a las necesidades concretas de cada sector.

Quién es Luciano Debbaudt y por qué eligió Senillosa

Aunque nació y se crió en Neuquén capital, Debbaudt construyó su historia personal y familiar en Senillosa. Llegó a la localidad en 2015, cuando una empresa le propuso dirigir como jefe de obra la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Con el paso de los años formó allí su familia junto a su pareja, Liliana, y su hija, además de construir un vínculo con los vecinos y la comunidad.

"Elijo Senillosa porque acá formé mi familia, tengo mi grupo de amigos", explicó.

Actualmente se desempeña como gerente general del servicio Neuquén del EPAS, desde donde participa en proyectos de agua y saneamiento junto a equipos técnicos.

Ahora busca trasladar esa experiencia a la gestión municipal. Su apuesta es combinar planificación, infraestructura y desarrollo productivo para impulsar una nueva etapa de crecimiento en Senillosa.