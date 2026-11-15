Lucha contra el narcotráfico: nueve allanamientos permitieron desarticular la venta de drogas.

Los procedimientos se realizaron tras denuncias mediante la aplicación Neuquén Te Cuida. Casi 500 gramos de cocaína y más de 1 kilo de cannabis, entre lo secuestrado.

Este viernes se llevó adelante uno de los operativos más reveladores de la Policía de Neuquén en la lucha y prevención contra el narcotráfico . Personal policial junto a la división de antinarcóticos y canes detectores de estupefacientes, realizaron siete allanamientos en Zapala y otros dos en Plottier , que arrojaron resultados positivos.

La investigación comenzó tras denuncias anónimas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida , lo que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de drogas mediante la modalidad de menudeo .

Participaron alrededor de 70 efectivos de distintas divisiones antinarcóticos de la provincia, y se logró el secuestro de 485 gramos de cocaína, 1,202 kilogramos de cannabis y 21 plantas de marihuana.

También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, municiones, equipos informáticos y aproximadamente 2,6 millones de pesos en efectivo. Nueve personas quedaron demoradas a disposición de la Fiscalía interviniente.

Allanamientos en El Huecú

El mismo día se llevó adelante un allanamiento en la localidad de El Huecú, donde se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes.

En el lugar se secuestraron dosis de cocaína y cannabis, balanzas, dinero en distintas monedas, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la investigación y una pareja quedó imputada en la causa.

Estas intervenciones se suman a los controles preventivos realizados durante noviembre con canes detectores como Thanos, Max, Ema, Emily, Balto, Ares y Polo, que participaron en procedimientos en rutas, plazas, espacios públicos, terminales de encomiendas y otros sectores estratégicos, logrando detectar y secuestrar sustancias estupefacientes.

Drogas, armas y millones en efectivo: dos importantes operativos contra el narcomenudeo en Neuquén

La Policía de Neuquén realizó dos operativos contra el tráfico de drogas en distintas localidades de la provincia y secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y un vehículo. Los procedimientos se llevaron adelante este jueves 29 de octubre en la Comarca Petrolera y la región Confluencia, donde también hubo personas detenidas e imputadas.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en Cutral Co, a partir de una investigación iniciada por denuncias anónimas sobre la presunta comercialización de drogas en una vivienda.

Durante el allanamiento, personal de la Dirección Antinarcóticos secuestró dosis de cocaína, dos revólveres calibre 22 y 26 cartuchos. Además, dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

En paralelo, se desarrolló otro operativo en la región Confluencia, donde una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida permitió identificar cuatro domicilios presuntamente vinculados con la venta de estupefacientes.

Como resultado de ocho tareas investigativas y los posteriores allanamientos, siete personas —cinco hombres y dos mujeres— fueron imputadas o detenidas. Además, se dispuso la clausura de dos viviendas.