El balance también registra 43 puntos de venta de drogas clausurados y cinco demoliciones. Secuestraron estupefacientes, armas, vehículos y millones de pesos.

La Policía de Neuquén logró 500 allanamientos en la lucha contra el narcotráfico: más de 200 condenados.

La lucha contra el narcomenudeo en Neuquén dejó cifras significativas desde que la Provincia asumió las investigaciones por la comercialización de drogas a pequeña escala. Entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026 se realizaron 500 allanamientos , se logró la condena de 218 personas y se clausuraron 43 puntos de venta de estupefacientes.

Los resultados corresponden al último balance de la Dirección Antinarcóticos de la Policía provincial, que registró los primeros veinte meses de implementación de la Ley provincial 3488 , que permitió que la Justicia neuquina asumiera competencias que hasta entonces estaban bajo la órbita federal. A partir de este cambio, la Policía y los organismos judiciales provinciales fortalecieron su intervención sobre el último eslabón de la comercialización de drogas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante este período se concretó un promedio aproximado de seis allanamientos por semana , en el marco de investigaciones destinadas a desarticular lugares utilizados para la venta de estupefacientes en distintos barrios de la provincia.

"Vender droga en Neuquén tiene consecuencias"

La estrategia fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y contempla la participación coordinada de los tres poderes del Estado, con el objetivo de ampliar la capacidad de prevención, investigación y sanción de este tipo de delitos.

"La decisión de asumir esta responsabilidad fue acertada. No podíamos seguir esperando los tiempos de la Justicia Federal mientras los vecinos reclamaban respuestas contra la venta de drogas en sus barrios. Tomamos las riendas porque entendimos que la Provincia tenía que involucrarse y actuar. Cada punto de venta que se cierra es un avance para la comunidad, y cada condena es un mensaje claro: vender droga en Neuquén tiene consecuencias", destacó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

"Nuestro objetivo es que ningún lugar de Neuquén quede fuera de esta tarea y que las familias sepan que hay un Estado presente, decidido a protegerlas”, agregó.

Cuánta droga y dinero se secuestró en Neuquén

El informe de la Dirección Antinarcóticos también detalló los resultados de los procedimientos en materia de secuestro de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con las investigaciones. Entre las principales cifras se destacan 227 kilos de cannabis (marihuana), 49,5 kilos de clorhidrato de cocaína y 18 pastillas de éxtasis.

Además, durante los allanamientos se incautaron 276 millones de pesos y 28.300 dólares, junto con 124 vehículos.

En materia de prevención de la violencia, las intervenciones permitieron retirar de circulación 102 armas y 2.770 municiones, elementos que también forman parte del balance de los operativos realizados durante estos veinte meses.

A las 43 clausuras de puntos de comercialización de drogas se sumaron cinco demoliciones de inmuebles vinculados con estas actividades. Estas medidas buscan impedir que los espacios utilizados para la venta de estupefacientes continúen funcionando y afectando la convivencia de los vecinos.

La desfederalización, un cambio en el abordaje del delito

La implementación de la Ley provincial 3488 modificó el esquema de intervención frente al narcomenudeo en Neuquén. A partir de su aplicación, la Provincia asumió la investigación y el juzgamiento de determinados delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

El nuevo sistema permitió fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía del Neuquén y la Justicia provincial, con intervenciones orientadas a identificar y desarticular puntos de venta que afectan directamente la seguridad y la convivencia en los barrios.

Los 500 allanamientos, las 218 condenas, las 43 clausuras y las cinco demoliciones constituyen los principales indicadores del balance difundido por el Gobierno provincial.