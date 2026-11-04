"Les doy plata para el almuerzo": iba en el auto sin patente, intentó sobornar a la policía y quedó grabado

La secuencia quedó registrada por la cámara corporal de un uniformado. La insólita justificación que dio por circular sin las patentes.

Un hombre de 47 años que circulaba a bordo de un auto sin patentes fue detenido este martes por la policía, luego de intentar sobornar a los agentes que habían frenado su marcha para identificarlo y solicitarle la documentación del vehículo.

La secuencia quedó registrada por la cámara corporal de un uniformado, cuyas imágenes fueron clave para detectar la maniobra ilegal del imputado.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20 en el cruce de las avenidas General Paz y Balbín, sentido al Río de la Plata, a la altura del barrio porteño de Saavedra.

Allí, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención detectó a un Citroën C4 gris sin dominio colocado y le solicitó al conductor que detuviera su marcha.

Al constatar la irregularidad, los efectivos se disponían a labrar el acta de infracción y remitir el vehículo. Sin embargo, en ese preciso momento el conductor manifestó que el auto era de su hija y “estaba vendido”. Así, intentó convencerlos de que no realizaran el procedimiento.

Así intentó sobornar a la policía

“Te doy plata, te doy plata para el almuerzo, ¿No aceptan plata ustedes? Si el 90 por ciento”, dijo el imputado desde adentro del auto, sin percatarse de que era filmado por el agente.

Video: Infobae

Al recibir la negativa del efectivo, al automovilista no le quedó otra opción que recular en sus pretensiones. “Bueno bueno, hacé de cuenta que no te dije nada. Lo tenemos vendido, por mis hijas te digo”, insistió.

Frente a la inminente remisión de su vehículo al puesto policial situado sobre el puente de la avenida Ricardo Balbín, el conductor reiteró el argumento por el cual solicitaba una excepción para continuar circulando. Los agentes le solicitaron la documentación personal y del vehículo, pero Morán no presentó ninguna.

“Maestro, por favor, me matás. No es robado, no es nada el auto. Me matás. ¿Cómo me vas a remitir el auto? Yo tengo una camioneta, una Amarok, te muestro la cédula.”, le ofreció al agente, que, lejos de entender la situación, le explicó la infracción por la cual estaba siendo sancionado: “No tiene la chapa patente colocada, no me puede exhibir la licencia de conducir”.

Tras algunos segundos de diálogo, el infractor bajó indignado de su vehículo y fue aprehendido por intento de cohecho. Ante esa situación, el personal consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Alejandro García, quien dispuso la detención del hombre por el delito de cohecho activo, además del labrado del acta de infracción municipal y el secuestro del vehículo.

El imputado, identificado como Lucas Morán, de 47 años, fue trasladado a la Comisaría Vecinal 12A y quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, el auto que conducía permanece secuestrado.