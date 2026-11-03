Un adolescente robó una bicicleta y la Policía lo atrapó: lo entregó un familiar

Un procedimiento llevado a cabo por la División Investigaciones Zona Norte permitió dar con los elementos robados. En total se identificó a seis menores de edad, pero se corroboró que uno de ellos había perpetrado el robo.

Efectivos de la División Investigaciones Zona Norte de la Policía del Neuquén lograron recuperar diversas piezas y elementos pertenecientes a una bicicleta que había sido denunciada como robada en la localidad de Chos Malal . El resultado fue fruto de un trabajo de seguimiento e indagación iniciado a partir de la denuncia radicada por la víctima .

Fuentes policiales informaron que se identificó a seis menores de edad , quienes estaban presuntamente vinculados al hurto de la bici. Sin embargo, luego se constató que fue uno de los adolescentes quien había participado del hecho, ocurrido en la madrugada del domingo 1 de noviembre .

Tras reunir pruebas suficientes y concretar las tareas de inteligencia correspondientes, el personal policial desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar el paradero de las partes sustraídas.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro preventivo de todos los elementos hallados, entre ellos cuadros, cubiertas, horquillas y manubrios.

Las piezas recuperadas fueron puestas de inmediato a disposición del Ministerio Público Fiscal para continuar con los trámites legales correspondientes, con el objetivo de ser restituidas a su legítimo dueño a la brevedad.

En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la causa. Desde la Policía remarcaron, además, que la información recabada también fue gracias a la colaboración de un familiar del adolescente.

Dañaron e intentaron robar una bici pública

Dos jóvenes menores de edad fueron interceptados por la Policía este viernes tras intentar robar una bicicleta del sistema público SI.BI.CI. sobre la Avenida Argentina, a la altura de la Plaza de las Banderas, en la ciudad de Neuquén. Los descubrieron gracias a las cámaras de seguridad.

El hecho se registró durante la tarde del 24 de octubre, cuando los operadores del Centro de Monitoreo Urbano advirtieron sobre la maniobra sospechosa de los involucrados y alertaron de inmediato a la fuerza de seguridad.

Efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar y constataron que la bicicleta presentaba daños en el cesto portaobjetos y en el sistema de frenos. Con los datos brindados por las cámaras de videovigilancia, los agentes localizaron e identificaron a los dos jóvenes a pocos metros del sector.

Debido a la edad de los implicados, el procedimiento quedó en manos de la Comisaría del Menor, Niñez y Adolescencia, organismo encargado de continuar con las actuaciones legales correspondientes.

Dos casos de menores con armas de fuego durante el fin de semana

Durante el mes de octubre, además, se registraron otros dos hechos más graves en los que se secuestraron armas de fuego en manos de menores de edad en el marco de patrullajes y controles preventivos.

Los procedimientos, llevados adelante por la Policía de Neuquén, permitieron sacar de circulación tanto una escopeta recortada cargada como una réplica de pistola 9mm utilizada tras una discusión de tránsito.

Amenazas en Parque Norte con una réplica de 9 milímetros

El primer hecho ocurrió en inmediaciones de Parque Norte. La Policía fue alertada sobre los ocupantes de una camioneta Jeep que exhibieron un arma de fuego tras registrarse un incidente vial.

Al detectar la presencia de los patrulleros, el vehículo se dio a la fuga en dirección a la Ruta 7 y el Tercer Puente. La persecución finalizó en jurisdicción de la comisaría de Villa Obrera, donde se logró interceptar el rodado y demorar a sus cinco ocupantes.

Al volante se encontraba un menor, de 17 años, que no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio. Al hacer descender a los involucrados, los efectivos observaron un arma en el suelo del vehículo. Tras la verificación correspondiente, los peritos constataron que se trataba de una réplica de pistola calibre 9mm, no apta para el disparo, pero con capacidad para lanzar balines mediante gas comprimido.

La comitiva estaba integrada por cuatro menores y un solo mayor de edad, quedando las actuaciones bajo la órbita de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Fiscalía del Menor.

Secuestro de una escopeta recortada en el barrio Sapere

El segundo procedimiento se concretó en el barrio Sapere, a la altura de las calles Monseñor D’Andrea y Río Juramento. En ese sector, personal de prevención de la Comisaría Primera identificó a una pareja compuesta por un menor de edad y una mujer mayor.

Durante la intervención, los efectivos notaron que el joven llevaba un bolso de grandes dimensiones, por lo que le solicitaron que lo abriera. Al manipular la mochila, cayó al suelo una escopeta recortada calibre 16 con la numeración parcialmente suprimida y un cartucho alojado en la recámara, lista para ser disparada.

Ante la presencia del arma de fuego real, se dio intervención al Departamento Criminalística, que realizó el secuestro del armamento, la munición y el bolso. Por disposición judicial, el menor fue demorado y trasladado a la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, mientras que la mujer acompañante recuperó la libertad al comprobarse que no registraba medidas cautelares ni restricciones vigentes.