Impactante choque en Ruta 7 contra un camión de combustible: la conductora se negó a hacer el test de alcoholemia

Un Toyota Etios terminó incrustado debajo de un camión cisterna a la salida de Añelo. La mujer quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por Bomberos.

Este lunes se registró un impactante choque en la ciudad de Añelo cuando un auto que circulaba por Ruta 7 se estampó contra un camión cisterna que transportaba combustible. Luego de ser rescatada, la automovilista se negó a realizar el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió durante la tarde, a unos 500 metros del semáforo de calle 24, en el ingreso a la localidad, en dirección a San Patricio del Chañar . El comisario Freddy Rivera informó a LM Neuquén que personal de la Comisaría Décima tomó conocimiento del hecho y que, al llegar, ya trabajaban Bomberos Voluntarios y efectivos del servicio de emergencias.

Posteriormente al accidente de tránsito, los instructores municipales le tomaron el control de alcoholemia al conductor del camión y dio resultado negativo.

Cómo fue el fuerte choque en Ruta 7

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el camión cisterna se encontraba detenido, en sentido este-oeste, a la espera de la habilitación del semáforo. En ese momento, un Toyota Etios rojo que circulaba detrás, conducido por una mujer impactó contra la parte trasera del transporte de carga.

"El camión estaba formado detrás de otros vehículos, aguardando el semáforo y esta conductora no frena, y genera un impacto importante que descuadra su vehículo y quedan las puertas trabadas", indicó Rivera en diálogo con este diario.

Al momento en que la conductora de 46 años quedó atrapada se encontraba consciente y lúcida. Gracias a las maniobras de Bomberos pudo ser retirada y la atendió el SIEN quien determinó su traslado al hospital de Añelo.

La conductora se negó al test de alcoholemia

Como la automovilista se negó a realizarse el test de alcoholemia, conforme a la Ley Nacional de Tránsito, los inspectores registraron el resultado máximo de positivo. "Nadie está obligado a hacerse el test de alcoholemia porque es voluntario, pero ante la negativa se aplica el máximo", sostuvo Rivera quien agregó que ese factor se convirtió en un indicio.

De esta manera, el caso se trabaja como daños materiales con alcoholemia positiva y lesiones leves, por lo que se labró la infracción correspondiente. Al ser un choque por alcance donde se indica su responsabilidad por autolesión, porque el camión estaba estacionado y en regla.

Debido a la colisión que sufrió contra el Ethios se registró que el auto quedó inutilizado y fue trasladado a un predio municipal.

La preocupación que generó el choque estuvo relacionada también con el tipo de carga que transportaba el camión. Una pérdida de combustible o un impacto de mayor magnitud podrían haber provocado un incendio o una emergencia de consecuencias mucho más graves.

Cabe destacar que la circulación de camiones de gran porte que trasladan sustancias inflamables es habitual en ese corredor, en el contexto del intenso movimiento vehicular de la región. En este caso, afortunadamente el camión solo sufrió fracciones de la parte trasera pero pudo continuar su marcha y podrá reclamar al seguro.

Por este motivo, mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las actuaciones policiales, hubo que contener las complicaciones para circular por ese tramo de la Ruta 7. Una vez que arribó el personal polcial trabajó con una vía alternativa por una sola mano alternando cada 20 vehículos.