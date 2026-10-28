Las mujeres viajaban de urgencia para poder estar cerca del agente que estaba retenido por los presos, y cuyas imágenes habían publicado en redes sociales.

Cómo fue el accidente fatal en Ruta 7: iban a ver a un familiar que había sido tomado de rehén y murieron.

Un grupo de presos tomaron de rehén a un agente penitenciario, un video que publicaron en las redes sociales desató la desesperación familiar y todo terminó en tragedia. Un fatal accidente terminó con la vida de dos familiares que intentaban llegar hasta la cárcel.

Todo comenzó cuando un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) fue tomado como rehén por dos presos en el penal de Boulogne Sur Mer, en un episodio que tuvo inicio en horas de la madrugada y se resolvió a las 8.30 de la mañana. En medio de la situación, la madre y la tía del uniformado murieron en un siniestro vial cuando viajaban hacia el establecimiento, en medio de la desesperación.

El agente fue retenido por dos internos que exigían un traslado a otra cárcel. Grabaron un video con su celular y lo publicaron en redes sociales. En ese momento que se hizo pública la situación, su madre y su tía decidieron viajar para por llegar hasta el centro penitenciario.

Las mujeres emprendieron un viaje de urgencia con la intención de poder estar cerca del agente, a quien estaban intentando rescatar del motín carcelario, pero terminaron muriendo tras chocar.

Así fue el fatal accidente en la Ruta 7

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, una camioneta Ford Ranger en la que circulaban durante una fuerte tormenta se salió del camino y chocó a la altura del departamento mendocino de San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 a la altura del kilómetro 999 de la Ruta Nacional N°7, en el tramo entre el carril Montecaseros y la calle Fernández, cuando el conductor de la camioneta perteneciente al departamento Preventores de la Municipalidad de La Paz, perdió el control del vehículo, salió de la calzada e impactó de lleno contra un árbol al costado del camino.

Según declaró el propio conductor, perdió el agarre producto del estado resbaladizo del asfalto debido a la intensa lluvia y caída de granizo en la zona.

Fuentes policiales señalaron que dos de las cuatro personas que viajaban a bordo murieron en el acto. Fueron identificadas por el Servicio de Emergencias Coordinado como Alejandra Flores, de 52 años, y Ana Estrada, de 55; eran la madre y la tía del efectivo cautivo.

Asimismo, los otros dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para ser asistidos por personal de salud.

Los presos fueron trasladados a un sector de máxima seguridad

El conflicto se inició durante la madrugada y concluyó a las 8.30, luego de las negociaciones encabezadas por las autoridades penitenciarias y la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien permaneció en el establecimiento durante el operativo.

Tras la resolución, los dos presos fueron trasladados al sector de Muy Alto Perfil (MAP), que funciona en el Complejo Penitenciario Almafuerte II. Se trata de un régimen destinado a internos considerados de riesgo extremo, con aislamiento, monitoreo permanente, controles reforzados y mayores restricciones.

La medida no respondió a las exigencias de los presos, que reclamaban ser trasladados a Almafuerte I y a la cárcel de Jujuy. Según informó Rus, permanecerán bajo el régimen especial durante un mínimo de 180 días, con posibilidad de extenderlo hasta 360. Además, deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos que se les atribuyen.

De acuerdo con fuentes oficiales, Ramiro Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por delitos que incluyen homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robos agravados y portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Lleva más de 18 años detenido.

Por su parte, Claudio González Flores fue condenado a 23 años de prisión por robo agravado y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos. Está detenido desde hace más de 17 años.

Orellana explicó que ambos registran antecedentes de dificultades de convivencia y que, a lo largo de sus años de detención, pasaron por distintos establecimientos penitenciarios.