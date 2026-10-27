Presos tomaron de rehén a un penitenciario, un video desató la desesperación familiar y terminó en tragedia

El agente fue retenido por dos internos que exigían un traslado a otra cárcel. Grabaron un video con su celular y lo publicaron en redes sociales.

Presos tomaron de rehén a un penitenciario y su madre y su tía murieron en un choque cuando iban a verlo.

Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) fue tomado como rehén por dos presos en el penal de Boulogne Sur Mer, en un episodio que comenzó durante la madrugada y se resolvió a las 8.30. En medio de la situación, la madre y la tía del uniformado murieron en un siniestro vial cuando viajaban hacia el establecimiento para acompañarlo.

La víctima fue identificada como Mauro Alejandro Zugasti. Los dos internos, Ramiro Colucci y Claudio González Flores, lo retuvieron en un patio de la cárcel y utilizaron su teléfono celular para publicar un video en su perfil de TikTok. Según informó el director general del SPM, Eduardo Orellana, los presos también le exigieron dinero a la familia del agente.

Mientras se desarrollaba el conflicto, los familiares de Zugasti se dirigían al penal desde la localidad de La Paz. La camioneta en la que viajaban chocó contra un árbol en medio de las intensas lluvias y la caída de granizo.

“Según manifestó el conductor de la camioneta, debido a las intensas lluvias y la caída de granizo, perdió el control del rodado mientras trasladaba a cuatro personas. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en la parte trasera fallecieron en el lugar”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza a LA NACION.

Los presos fueron trasladados a un sector de máxima seguridad

El conflicto se inició durante la madrugada y concluyó a las 8.30, luego de las negociaciones encabezadas por las autoridades penitenciarias y la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien permaneció en el establecimiento durante el operativo.

Tras la resolución, Colucci y González Flores fueron trasladados al sector de Muy Alto Perfil (MAP), que funciona en el Complejo Penitenciario Almafuerte II. Se trata de un régimen destinado a internos considerados de riesgo extremo, con aislamiento, monitoreo permanente, controles reforzados y mayores restricciones.

La medida no respondió a las exigencias de los presos, que reclamaban ser trasladados a Almafuerte I y a la cárcel de Jujuy. Según informó Rus, permanecerán bajo el régimen especial durante un mínimo de 180 días, con posibilidad de extenderlo hasta 360. Además, deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos que se les atribuyen.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también se pronunció en X sobre el episodio y aseguró que los internos no obtendrían beneficios por haber tomado de rehén al agente: “Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer no los van a obtener. No serán trasladados a Almafuerte, como exigían. Serán incorporados al régimen de ‘Muy Alto Perfil’, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio".

Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener.NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio.Estamos hablando de dos presos con graves antecedentes. Uno cumple una condena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos. El otro, una condena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos.Quienes ya cumplen condenas de esta gravedad y vuelven a cometer delitos dentro de una cárcel deben saber que habrá consecuencias. No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad.Nuestra prioridad es garantizar la seguridad del personal penitenciario y mantener el orden dentro de las cárceles. La ley se cumple, la autoridad se respeta y cada delito tiene sus consecuencias.Estas acciones son producto de los criterios de organismos de Derechos Humanos que alientan estas cosas, asesoran mal a las personas privadas de libertad, los estimulan a exigir lo que no corresponde, generandoles falsas expectativas que llevan a este tipo de situaciones.Por último, quiero expresar mis más sinceras condolencias al agente penitenciario y a toda su familia por el fallecimiento de sus seres queridos, que viajaban desde La Paz. Los acompaño en este momento de profundo dolor. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 27, 2026

Cornejo también manifestó sus condolencias al agente por la muerte de sus familiares. En su mensaje, cuestionó además a organismos de derechos humanos a los que atribuyó responsabilidad por alentar reclamos de personas privadas de libertad.

Las condenas que cumplen los dos internos

De acuerdo con fuentes oficiales, Ramiro Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por delitos que incluyen homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robos agravados y portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Lleva más de 18 años detenido.

Por su parte, Claudio González Flores fue condenado a 23 años de prisión por robo agravado y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos. Está detenido desde hace más de 17 años.

Orellana explicó que ambos registran antecedentes de dificultades de convivencia y que, a lo largo de sus años de detención, pasaron por distintos establecimientos penitenciarios.

“Han dañado a un agente penitenciario sin sentido. No estamos dispuestos a soportar este tipo de actitud cuando el servicio penitenciario está garantizando sus derechos. Una toma de rehén, emocionalmente, es catastrófica. No va a haber contemplación”, afirmó el funcionario.