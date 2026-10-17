Figueroa y Cornejo buscan una alianza entre Neuquén y Mendoza para competir en el mercado energético

Los gobernadores se reunieron con empresarios del sector minero y energético para coordinar una agenda común. El mandatario neuquino planteó la necesidad de trabajar en equipo para ganar competitividad.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , y su par de Mendoza, Alfredo Cornejo , mantuvieron una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno mendocina con representantes del Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo (Cpromec). El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda común para integrar las capacidades productivas de ambas provincias y fortalecer la participación de sus empresas en los sectores energético y minero.

“No podemos ser enemigos entre las provincias”, remarcó Figueroa, quien consideró que la articulación entre las jurisdicciones es clave para aprovechar las oportunidades de desarrollo. En ese sentido, aseguró que “tenemos la gran oportunidad de mirarnos como aliados”.

El mandatario neuquino sostuvo que la competencia debe plantearse frente a otros países que buscan colocar sus productos en los mercados internacionales. “Nuestro enemigo no es Chubut, no es Mendoza, no es Santa Cruz y no es la provincia de Río Negro”, afirmó. Y agregó: “Nuestra competencia van a ser los distintos países que van a querer vender lo mismo que nosotros queremos vender al mundo”.

Vaca Muerta y la necesidad de mejorar la competitividad

Durante el encuentro, Figueroa planteó la importancia de debatir el desarrollo productivo desde una perspectiva federal y destacó que “hoy la mirada está puesta en el interior del país”.

Al referirse a la actividad hidrocarburífera, explicó que una parte significativa del precio del petróleo está vinculada con los costos y las utilidades de las empresas. “El 60% es un debate entre los costos y las utilidades de las empresas”, señaló.

“Dentro de ese costo que tienen las operadoras, hay un costo que es laboral, por supuesto, y otro que son los proveedores”, indicó. Además, explicó que el gasto destinado a proveedores genera un impacto económico que se distribuye en distintas provincias.

“En Vaca Muerta, la metalmecánica fundamentalmente viene de empresas santafesinas, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. Entonces, dentro de ese 60% hay una parte de costo que se redistribuye en el resto de la Argentina”, puntualizó.

El gobernador también se refirió a la distribución de la renta entre el Estado nacional y las provincias a través de los mecanismos de coparticipación. En ese contexto, sostuvo que a Neuquén le corresponde una proporción cercana al 13%.

El impacto del RIGI y las políticas nacionales

Figueroa destacó la participación de Neuquén en la elaboración de cambios normativos vinculados con la actividad hidrocarburífera y mencionó la nueva Ley de Hidrocarburos sancionada en 2024.

También remarcó la importancia de incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) proyectos vinculados con el upstream, la etapa de exploración y producción de hidrocarburos en la que participan las provincias productoras.

“El RIGI fue un gran paso, porque nos transformó en competitivos. No solo con la disminución del impuesto a la renta que nos iguala con los Estados Unidos, sino también en mejorar la tasa interna de retorno en los distintos proyectos de gas y petróleo con el recupero de IVA, con la amortización acelerada, etcétera”, sostuvo.

El mandatario consideró que la competitividad es una condición necesaria para ampliar las posibilidades de comercialización de los recursos energéticos argentinos.

“Somos tomadores de precios en el mercado internacional y ahí es donde tenemos que ser mucho más eficientes cada uno dentro de la cadena elaborativa de los costos para poder, por supuesto, tener mayor rentabilidad”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Tenemos que acordar cómo nos podemos complementar y asociar para poder desarrollarnos y ser mucho más eficientes”.

“La única forma en que nuestro GNL y nuestro petróleo se puedan vender en el mundo es si somos competitivos y jugamos en equipo”, dijo Figueroa. Además, destacó la importancia de que “esa renta pueda continuar en nuestras provincias generando un valor agregado”.

El desafío de preparar a Neuquén para el post Vaca Muerta

Figueroa aseguró que Neuquén ya trabaja en una etapa posterior al desarrollo intensivo de los hidrocarburos y señaló que la planificación debe comenzar antes de que disminuya la actividad del sector.

“No se puede comenzar a trabajar o a funcionar cuando nos queden pocos años de oil and gas. Ya estamos transformando, ya estamos ganando hectáreas bajo riego, ya estamos transformando la infraestructura”, manifestó.

En ese proceso, destacó la experiencia de Mendoza en materia de producción agrícola y adaptación a distintos escenarios económicos. “El aprendizaje que debemos tener en cuanto a la agudeza que han tenido los mendocinos para poder adecuarse a determinados tiempos y poder sacar rentabilidad de la producción de la tierra. Ahí tenemos para aprender”, señaló.

A su vez, indicó que Neuquén puede aportar su experiencia en el desarrollo del gas y el petróleo, especialmente a partir del crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta.

Entre los ejemplos, mencionó que las operadoras hidrocarburíferas están prefinanciando rutas necesarias para la actividad y para el desarrollo provincial. También destacó los aportes empresariales al programa de becas Gregorio Álvarez y la capacitación destinada a que los puestos de trabajo sean ocupados por trabajadores neuquinos.

Además, se refirió a las inversiones vinculadas con el uso eficiente del agua y las pruebas que se realizan en zonas donde la Provincia busca impulsar proyectos agropecuarios.

La apuesta de Mendoza por ampliar su matriz productiva

Por su parte, Cornejo destacó la necesidad de diversificar la economía mendocina, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para las empresas locales.

El gobernador sostuvo que la provincia busca consolidar actividades que complementen sus sectores tradicionales, como la vitivinicultura, y permitan ampliar el empleo, la inversión y las posibilidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, señaló que la minería y los hidrocarburos representan una oportunidad estratégica, especialmente a partir de la articulación con Neuquén y del aprovechamiento de las capacidades industriales que ya existen en la región.

“Estamos convencidos de que también lo podemos hacer, y lo podemos hacer asociados, no compitiendo ni intentando competir, sino asociados”, afirmó Cornejo.

Además, sostuvo que “esa asociación es buena para nuestras provincias y, sin duda alguna, es bueno para Mendoza desarrollar estas actividades, el no convencional, la minería y demás”.

La AOG Patagonia, una oportunidad para vincular empresas

Durante la reunión, Figueroa también mencionó la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, que se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén. El evento reunirá a representantes de la industria energética y proveedores vinculados con la actividad.

El gobernador destacó el papel que pueden cumplir las cámaras empresariales en la construcción de una estrategia conjunta y expresó: “Conociendo a los empresarios neuquinos, a Fecene (Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén) y a todos los de la Cámara, van a poder conjugar sin lugar a dudas un equipo”.

AOG Patagonia 2026: horarios, actividades y cronograma día por día

Por último, resaltó el funcionamiento del Centro PyME de Neuquén como un espacio de articulación entre el sector público y el privado. “En Neuquén tenemos armado el Centro PyME, que es una participación público-privada. Generalmente todas las acciones o medidas que tomamos las coordinamos con los empresarios”, concluyó.