Rolando Figueroa se hizo el narcotest obligatorio: "Tenemos que predicar con el ejemplo"

Fue en el marco de la Ley Provincial 3531. La normativa exige controles obligatorios y sorpresivos a los representantes de los tres poderes del Estado.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , hizo público este viernes el resultado negativo del examen toxicológico al que fue sometido en el marco de la Ley 3531 . A través de una publicación en sus redes sociales acompañada por un video que explica y demuestra el proceso, el mandatario ratificó la vigencia de los controles sobre el consumo de sustancias psicoactivas para los altos cargos del Estado.

"Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo . Me acaban de realizar el test toxicológico establecido por la Ley 3531, aprobada por la Legislatura del Neuquén, y el resultado fue negativo", expresó Figueroa en su publicación subida a X. En ese sentido, enfatizó que la exigencia de transparencia y aptitud debe comenzar por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo: "Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad ".

La Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios , promulgada por la Legislatura neuquina, establece la obligatoriedad de someterse a controles sorpresivos mediante pruebas rápidas inmunocromatográficas debidamente homologadas por la autoridad sanitaria. Los exámenes son realizados por personal habilitado en el propio lugar de trabajo del funcionario y los costos son descontados directamente de sus haberes.

La normativa contempla estrictos principios de confidencialidad, privacidad, protección de datos personales y debido proceso, creando una Comisión Evaluadora Interpoderes y un Registro Interno de carácter confidencial para garantizar la transparencia y la trazabilidad de cada procedimiento.

LOS FUNCIONARIOS TENEMOS QUE PREDICAR CON EL EJEMPLO



Me acaban de realizar el test toxicológico establecido por la Ley 3531, aprobada por la Legislatura del Neuquén, y el resultado fue negativo.



Todos los funcionarios públicos debemos someternos a este control. Para nosotros,… pic.twitter.com/1wwPFn5Isz — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 16, 2026

El ordenamiento legal alcanza a la totalidad de la cúpula política, judicial y administrativa del Neuquén, incluyendo:

Poder Ejecutivo: Gobernador, vicegobernador, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y asesor general de Gobierno.

Poder Legislativo: Diputados provinciales.

Poder Judicial: Presidente y vocales del Tribunal Superior de Justicia, fiscal general, defensor general, jueces, fiscales y defensores.

Organismos de control y descentralizados: Directivos de empresas públicas, consejeros de la Magistratura, intendentes y concejales de los municipios adheridos.

La norma tiene por objeto la detección de metabolitos de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas y cualquier otra sustancia que determine la autoridad de aplicación. De acuerdo con el articulado, la negativa injustificada a realizar la prueba es considerada equivalente a un resultado positivo, lo cual activa de forma inmediata la realización de un análisis confirmatorio en laboratorios designados por sorteo y la posterior comunicación a los organismos correspondientes.

Imagen ilustrativa.

Apuesta política y combate al narcotráfico

En su declaración, Figueroa enmarcó la prueba obligatoria dentro del esquema de seguridad institucional de la provincia: "Esta iniciativa está en línea con la política pública que llevamos adelante desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico".

El sometimiento público del gobernador al test rápido marca el pulso de la implementación efectiva del sistema en las reparticiones estatales y en el edificio legislativo, donde las diferentes carteras provinciales avanzaron en la confección de los protocolos de actuación para los controles periódicos.