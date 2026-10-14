Se presentó Neuquén Vive con obras para el deporte, la cultura y el turismo: "Estamos pensando en las próximas generaciones"

El Gobierno de Figueroa anunció 45 nuevas obras con una inversión de $685.800 millones. Natatorios, paseos costeros, centros deportivos y proyectos turísticos.

La presentación del ambicioso programa se realizó en el Estadio Ruca Che.

El estadio Ruca Che de la capital se convirtió este miércoles en el escenario de una presentación que reunió deporte, cultura, turismo y grandes anuncios de infraestructura. Con el estadio colmado, el Gobierno provincial presentó Neuquén Vive, un ambicioso programa que contempla 45 nuevas obras distribuidas en las distintas regiones, con una inversión estimada de 685.800 millones de pesos.

La iniciativa fue presentada durante una experiencia inmersiva que permitió conocer los proyectos que buscan transformar la infraestructura y generar nuevas oportunidades para los neuquinos. La propuesta incluyó música, espectáculos artísticos, proyecciones audiovisuales y la participación de destacados deportistas.

El evento contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido , funcionarios provinciales y municipales, representantes de instituciones deportivas y numerosos vecinos de toda la región.

La Banda Sinfónica de la Provincia de Neuquén y el grupo La Tregua Danzas formaron parte de las presentaciones artísticas que acompañaron una jornada en la que el deporte y la cultura tuvieron un lugar protagónico.

Omar Novoa

Las encargadas de conducir la presentación fueron las ministras Tanya Bertoldi, de Infraestructura, y Josefina Codermatz, de Juventud, Deportes y Cultura, quienes detallaron las siete líneas estratégicas del programa: superarse, disfrutar, conectarse, renovarse, expresarse, encontrarse y descubrir.

En total, los proyectos contemplan una superficie de 129.700 metros cuadrados, con intervenciones destinadas a fortalecer el desarrollo territorial, mejorar la calidad de vida y ampliar el acceso a espacios públicos.

Omar Novoa

Siete complejos natatorios en toda la provincia

Uno de los anuncios más destacados fue la construcción de siete complejos natatorios, que incluirán 14 piscinas techadas y climatizadas, distribuidas en diferentes puntos del territorio neuquino.

La inversión prevista asciende a $134.000 millones, con una superficie total de 25.200 metros cuadrados.

Neuquén capital contará con el primer natatorio olímpico de la Patagonia, mientras que los otros seis complejos, con piscinas semiolímpicas, estarán ubicados en Andacollo, Rincón de los Sauces, Zapala, Plaza Huincul, Piedra del Águila y San Martín de los Andes.

Las instalaciones tendrán vestuarios, gimnasios y espacios especialmente preparados para entrenamientos, competencias y actividades recreativas.

Durante la presentación, Bertoldi destacó la importancia de garantizar infraestructura para que los habitantes de las distintas regiones puedan desarrollar actividades acuáticas.

Omar Novoa

El anuncio también tuvo como protagonistas a deportistas neuquinos. Entre ellos estuvo Iñaki Basiloff, referente de la natación adaptada, quien destacó la importancia de contar con instalaciones de primer nivel.

"La verdad que para mí es un logro increíble. Fueron tantos años de viajar por todo el mundo y no tener las condiciones necesarias para poder entrenar en el Open; para mí es algo increíble", manifestó. "La verdad que para mí es un logro increíble. Fueron tantos años de viajar por todo el mundo y no tener las condiciones necesarias para poder entrenar en el Open; para mí es algo increíble", manifestó.

Omar Novoa

También participó Delfina García, nadadora de 14 años e integrante de la selección argentina, quien agradeció la inversión en infraestructura deportiva.

"Estas piletas nos ayudan muchísimo a mejorar nuestro nivel, nuestros rendimientos en comparación con grandes potencias en natación", sostuvo. "Estas piletas nos ayudan muchísimo a mejorar nuestro nivel, nuestros rendimientos en comparación con grandes potencias en natación", sostuvo.

Omar Novoa

Nueve paseos costeros

Otro de los anuncios fue la construcción de nueve paseos costeros, que sumarán 34 kilómetros de nuevos espacios públicos y demandarán una inversión de $131.800 millones. De esta manera se completarán 70 kilómetros de costa en toda la provincia.

Los proyectos alcanzarán a Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé, Andacollo, Moquehue, Neuquén capital, Centenario, Plottier y Senillosa.

Las intervenciones incluirán parques, sendas peatonales, ciclovías, miradores y sectores recreativos, con el objetivo de recuperar los entornos naturales y potenciar la actividad turística.

"Todo esto en breve va a ser una realidad", aseguró la ministra Bertoldi. "Todo esto en breve va a ser una realidad", aseguró la ministra Bertoldi.

Omar Novoa

23 Centros Deportivos Comunitarios

La presentación también contempló una importante ampliación de la infraestructura deportiva comunitaria. Se anunciaron 23 centros deportivos comunitarios, de los cuales 10 se encuentran en construcción y otros 13 están proyectados.

Con una inversión de $138.000 millones, estos edificios estarán destinados a actividades deportivas, culturales, recreativas y encuentros comunitarios.

La iniciativa busca garantizar espacios de integración durante todo el año y acercar nuevas oportunidades a localidades del interior provincial.

Omar Novoa

Un nuevo Hub de Transporte

El turismo también ocupó un lugar central en Neuquén Vive, con proyectos destinados a mejorar la conectividad y fortalecer algunos de los principales atractivos provinciales.

Uno de los anuncios más importantes fue el futuro Hub de Transporte de Neuquén capital, una iniciativa que buscará integrar diferentes medios de movilidad y ampliar considerablemente la infraestructura existente.

El proyecto contempla pasar de los actuales 5.000 metros cuadrados a una superficie de 50.000 metros cuadrados, con una inversión estimada de $180.000 millones.

Omar Novoa

La propuesta incluye la ampliación del espacio aeroportuario, cuatro nuevas puertas de embarque y la incorporación de terminales ferroviarias y de ómnibus.

Además, contará con estacionamientos, hotel, centro comercial y espacios destinados a eventos.

"Para esta gestión de gobierno provincial es muy importante desarrollar el turismo y para eso es muy importante la conexión de Neuquén con el mundo, del mundo con nosotros y del mundo con nuestra provincia", destacó Bertoldi.

En ese marco, también se hizo referencia al desarrollo de la conectividad aérea en localidades como Villa Pehuenia, Chos Malal y San Martín de los Andes.

Por su parte, la ministra de Turismo, Leticia Esteves, destacó el crecimiento del movimiento de pasajeros en los aeropuertos neuquinos y las obras realizadas para mejorar sus instalaciones.

Omar Novoa

Un nuevo Complejo Termal de Copahue

Otro de los proyectos centrales será la renovación integral del Complejo Termal de Copahue, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. La obra prevé duplicar la superficie actual, pasando de 4.000 a 8.000 metros cuadrados, con una inversión estimada de $36.000 millones.

El nuevo complejo incluirá un circuito termal colectivo, áreas de tratamientos, 25 cabinas de balneoterapia individual, 20 cabinas de fangoterapia, espacios para aplicaciones de algas, vapores e inhalaciones, además de 10 cabinas destinadas a masajes y rehabilitación.

Omar Novoa

También se proyecta la incorporación de un hotel y un restaurante.

Bertoldi explicó que se realizará un concurso de arquitectura para definir el diseño del futuro complejo.

"Convocamos a todos los arquitectos e ingenieros de la provincia del Neuquén para que puedan realizar sus propuestas de cómo este complejo que estamos viendo en el mapa va a quedar al 100% remodelado, ampliado, con las mejores construcciones y con la mejor calidad constructiva para recibir de esa manera al turismo internacional", señaló. "Convocamos a todos los arquitectos e ingenieros de la provincia del Neuquén para que puedan realizar sus propuestas de cómo este complejo que estamos viendo en el mapa va a quedar al 100% remodelado, ampliado, con las mejores construcciones y con la mejor calidad constructiva para recibir de esa manera al turismo internacional", señaló.

En tanto, Esteves destacó las características naturales que distinguen a Copahue, especialmente su ubicación junto a un volcán y la posibilidad de disfrutar de las aguas termales en un entorno de montaña.

Tres nuevos centros de convenciones

La planificación turística se completa con tres nuevos centros de convenciones, que estarán ubicados en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes. Estas edificaciones se sumarán al ya existente Domuyo en la capital.

La inversión conjunta prevista es de $42.000 millones, con una superficie total de 8.000 metros cuadrados.

Los edificios contarán con auditorios multipropósito, salas de capacitación, áreas gastronómicas y espacios destinados a encuentros institucionales, culturales y turísticos.

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Un nuevo museo paleontológico

El último de los anuncios fue el proyecto del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, en Villa El Chocón, una obra que buscará fortalecer la investigación científica y la divulgación del patrimonio paleontológico provincial.

El edificio tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, con una inversión prevista de $24.000 millones.

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Contará con salas de exposiciones, una sala inmersiva, exhibidores con piso de vidrio, laboratorios, áreas de investigación, talleres, auditorio y un parque lineal paleontológico sobre la costa del lago Ramos Mexía.

Durante la presentación, Bertoldi destacó que el objetivo es construir el museo paleontológico más grande de la provincia.

Por su parte, el paleontólogo Mateo Gutiérrez, integrante de la Dirección de Patrimonio Cultural Material de Neuquén, valoró la importancia de contar con instalaciones que permitan combinar investigación científica y acceso público.

"En la provincia tenemos un circuito de museos paleontológicos y este va a ser un museo importante que se va a sumar y que además va a integrar no solamente lo que es una colección paleontológica, sino que también lo que es la investigación científica", expresó. "En la provincia tenemos un circuito de museos paleontológicos y este va a ser un museo importante que se va a sumar y que además va a integrar no solamente lo que es una colección paleontológica, sino que también lo que es la investigación científica", expresó.

"Estamos pensando en las próximas generaciones": el mensaje de Figueroa

El cierre de la presentation estuvo a cargo del gobernador Rolando Figueroa, quien destacó el trabajo realizado para impulsar nuevas obras y defendió la distribución territorial de las inversiones.

"¿Por qué le pusimos Neuquén Vive a todo esto? Porque a veces parece que las obras son magia, que las obras surgen desde la tierra y no sé, mágicamente terminan emergiendo. Y la verdad que las obras requieren mucho esfuerzo, pero fundamentalmente lo que requieren las obras es vida", sostuvo.

El mandatario remarcó que el desarrollo de infraestructura debe llegar a todas las localidades y no concentrarse únicamente en los grandes centros urbanos.

"Tiene tanto derecho a hacer deporte en un lugar calefaccionado alguien que vive en Neuquén capital como quien vive en Coyuco-Cochico, en Huinganco, en Los Guañacos o en cualquier lugar de la provincia", expresó.

Omar Novoa

Figueroa también recordó que la gestión provincial viene ejecutando obras vinculadas con servicios esenciales, como gas, electricidad, agua, cloacas, rutas y conectividad. En ese contexto, aseguró que actualmente hay 1.075 obras en marcha en toda la provincia, a las que se suma la planificación presentada durante Neuquén Vive.

"Nosotros vamos a invertir en cada rincón de la provincia, porque no estamos pensando en la próxima elección", afirmó.

"Estamos pensando en las próximas generaciones de Neuquén, que tienen que seguir construyendo".

Finalmente, el gobernador convocó a los distintos sectores de la sociedad a acompañar el desarrollo provincial y destacó el papel de los jóvenes deportistas y artistas como protagonistas del futuro neuquino.

"El desafío que tenemos en Neuquén es un desafío generacional y los invitamos a todos, a todos, a construir, a proteger este Neuquén, porque proteger Neuquén, cuidar Neuquén, es entre todos", concluyó.