El peso chileno hoy cotiza a $1,5428 por unidad. Consultá la conversión directa antes de viajar por los pasos fronterizos.

Peso chileno HOY: a cuánto cotiza este jueves 26 de noviembre para viajar a Chile desde Neuquén

Este jueves 26 de noviembre, el peso chileno se ubica en $1,5428 por cada unidad en pesos argentinos. Esta es la cotización de referencia oficial que sirve como base para el cambio directo entre ambas monedas.

La referencia se toma del dólar observado que informa el Banco Central de Chile: 1 dólar = 1.044,08 pesos chilenos . A partir de este dato se calcula el cambio directo entre pesos argentinos y chilenos.

Cada 1.000 pesos chilenos equivalen a $1.543 en pesos argentinos. Si viajás con más dinero, estos son los valores de conversión directa: 5.000 pesos chilenos son $7.714 pesos argentinos; 10.000 pesos chilenos alcanzan $15.428 pesos argentinos; 50.000 pesos chilenos representan $77.140 pesos argentinos, y 100.000 pesos chilenos llegan a $154.280 pesos argentinos.

También podés cambiar dólares directamente en Chile. Con 50 dólares estadounidenses obtenés 52.204 pesos chilenos; con 100 dólares, 104.408 pesos chilenos, y con 200 dólares, 208.816 pesos chilenos.

Estos valores son de referencia. Bancos y casas de cambio aplican su propio margen, por lo que la cotización final puede variar según dónde hagas el trámite. Muchos neuquinos cruzan por pasos como Pino Hachado o Cardenal Samoré hacia destinos como La Araucanía o la zona de Los Lagos.

Para convertir rápido cualquier precio en pesos chilenos a pesos argentinos, multiplícalo por 1,5428. Si querés pasarlo a dólares, dividílo por 1.044,08. Recordá que la cotización cambia durante el día, así que consultá antes de cambiar grandes sumas.