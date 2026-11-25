El pago se realizará en una única jornada y alcanzará a los agentes de la administración pública provincial, organismos descentralizados y al sector pasivo del ISSN.

Qué día se depositarán los sueldos de los estatales neuquinos y quiénes cobrarán con aumento

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó este miércoles la fecha en la que se abonarán los haberes correspondientes a noviembre a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.

Anticiparon que los salarios incluirán el incremento del 4% acordado en julio de este año durante las negociaciones paritarias realizadas con los gremios ATE, UPCN y Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales ( UNAVP ).

Dado que el sindicato docente ATEN firmó un acuerdo previo, que se extenderá hasta el 31 de enero de 2027 inclusive, no recibirá ese aumento.

Sebastián Fariña Petersen

Quienes sí lo verán reflejado en sus ingresos serán los integrantes de la Policía provincial, gracias a un decreto firmado este año por el gobernador Rolando Figueroa para aplicar una política sostenida de recomposición de los ingresos de la fuerza.

La fecha de pago será el próximo viernes 27 de noviembre a través de los mecanismos habituales.

Según confirmó el Ministerio de Economía, Producción e Industria, el pago de haberes se concretará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración pública provincial y de los organismos descentralizados, como a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los beneficiarios poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).