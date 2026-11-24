San Patricio del Chañar es el corazón del vino neuquino. Familia Schroeder estrena enólogo y suma un oro con 95 puntos.

Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino , una fecha que reconoce a esta bebida como parte de la identidad cultural y productiva del país. La elección no es casual: ese día de 2010 se firmó el decreto 1800, que declaró al vino como bebida nacional .

Tres años después, en agosto de 2013, se sancionó la Ley 26.870, que institucionalizó ese reconocimiento y estableció la fecha como una jornada para poner en valor la tradición vitivinícola. Hoy, según el Ministerio de Cultura, la actividad se extiende a 19 provincias, y el Malbec es la cepa más arraigada, con más de 43 mil hectáreas.

Aunque históricamente la actividad estuvo asociada a Mendoza y San Juan, la producción se extendió a distintas regiones y encontró en la Patagonia un territorio con características propias. Río Negro, Neuquén y Chubut construyen una identidad cada vez más reconocida, con proyectos que priorizan la calidad, las pequeñas producciones y la expresión de cada terruño.

Aunque concentra menos del 2% de la superficie de viñedos del país, la región atrae la atención de conocedores y coleccionistas de distintas partes del mundo. La presencia en restaurantes de prestigio internacional, los puntajes de críticos especializados y los precios de algunas etiquetas son señales de ese posicionamiento.

La explicación va más allá de las distinciones. Los viñedos patagónicos ofrecen temperaturas más bajas, amplitud térmica, vientos persistentes, luminosidad y ciclos de maduración prolongados. Eso da vinos frescos, elegantes y con una marcada expresión del origen. En lugar de competir por volumen, buena parte de los emprendimientos encontró su diferencial en la identidad y la calidad.

Vino en Neuquén: San Patricio del Chañar, el epicentro

En Neuquén, el vino nace sobre todo en San Patricio del Chañar. Está a unos 53 kilómetros de la capital y se consolidó como uno de los principales polos vitivinícolas de la provincia.

Las mayores plantaciones de vides de la provincia se desarrollaron entre 2001 y 2005, en las zonas de San Patricio del Chañar y Añelo. Un antecedente fue Bodega del Fin del Mundo, que fue la primera bodega moderna del Chañar, con plantaciones de vid desde 1999.

Hoy la provincia cuenta con unas 1.500 hectáreas de viñedos y 13 bodegas, y el 90% de la superficie se concentra en el departamento de Añelo, principalmente en San Patricio del Chañar y Añelo. El camino tuvo altibajos: la superficie con vid se redujo en casi 300 hectáreas en 2024, sobre todo por el cese de actividades de una empresa, que implicó el cierre de tres viñedos y dos bodegas.

Para el visitante, la zona tiene su atractivo: allí se concentra la mayor densidad de bodegas abiertas al turismo.

Bodega Familia Schroeder: nuevo enólogo y un oro internacional

En ese mapa, Bodega Familia Schroeder suma dos novedades. Mariano Diletti, con 13 años en el equipo de enología, es el nuevo primer enólogo y encabeza la producción del portfolio de la bodega en San Patricio del Chañar.

Nacido en Villa Regina, Río Negro, estudió enología en Mendoza, donde dio sus primeros pasos en bodegas como Trapiche y Chakana. Recorrió además Burdeos, Rioja, Galicia y el Véneto-Friuli. Promueve una enología poco intervencionista, que resalte los atributos de la uva y del terroir.

Sobre el Chañar, destaca su suelo de origen aluvional y composición diversa, y un clima continental con buena amplitud térmica y suaves brisas. Según explicó, eso permite cosechar desde bases espumosas hasta tintos de guarda, de alta gama y cosechas tardías.

Desde su nuevo rol, trabaja con los equipos de Marketing y Comercial en una revisión del portfolio. También sigue al frente de las cuatro líneas de espumantes, elaboradas con método Charmat. Y sobre el trabajo en equipo, resumió: “No existe un Messi campeón sin una Scaloneta”.

La segunda novedad llegó desde Londres. El Saurus Barrel Fermented Pinot Noir 2024 obtuvo 95 puntos y Medalla de Oro en el International Wine Challenge (IWC), uno de los concursos más prestigiosos del mundo.

Fundado en 1984 en Londres, el certamen evalúa los vinos en catas a ciegas, a cargo de un panel internacional de expertos, enólogos, sommeliers y Masters of Wine. Valora la calidad de cada vino, su tipicidad varietal y la expresión de su origen.

Según la bodega, el vino se destaca por sus aromas florales y de cereza fresca, un paladar pleno y un final largo. La distinción lo posiciona entre los de mayor calidad del certamen y respalda la excelencia enológica de Familia Schroeder ante referentes internacionales.

Barrel Fermented es una de las líneas de la bodega, junto con Saurus Estate, Saurus Select y Familia Schroeder.

El reconocimiento no solo celebra la calidad de un vino: reafirma el potencial del terroir patagónico y el compromiso de la bodega con una vitivinicultura que interpreta con autenticidad la identidad de la Patagonia. En el Día del Vino, un buen motivo para brindar con sabor local.