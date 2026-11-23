Ocurrió durante la noche del domingo en calle Honduras casi Perú. Intervino personal de la División Motorizada y fue trasladada a la Comisaría 52.

Un procedimiento preventivo realizado durante la noche del domingo 23 terminó con la demora de una mujer que era buscada por la Justicia. El operativo estuvo a cargo de efectivos policiales de la División Motorizada de Centenario , quienes realizaban recorridas de vigilancia en inmediaciones de la calle Honduras casi Perú .

En ese sector, los uniformados observaron a una mujer que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública , motivo por el cual procedieron a interceptarla para realizar una identificación de rutina.

Al cargar y verificar sus datos personales en el sistema policial, los efectivos constataron que sobre ella pesaban dos pedidos de captura y detención vigentes , ambos vinculados a una causa judicial por el delito de robo simple .

Ante la confirmación de las órdenes judiciales activas, los motoristas solicitaron de inmediato la intervención y el apoyo del personal de la Comisaría 52, jurisdicción correspondiente al sector.

Una vez en el lugar, los agentes concretaron el traslado de la mujer hacia esa unidad policial para llevar adelante las actuaciones de rigor, quedando finalmente a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Estuvo prófugo más de cinco años y cayó durante un control frente al Hospital Bouquet Roldán

Un hombre que permanecía prófugo de la Justicia desde hace más de cinco años fue detenido por efectivos de la Policía de Neuquén en el marco de un despliegue preventivo realizado en las cercanías del Hospital Bouquet Roldán, en la capital neuquina. La intervención estuvo a cargo de personal perteneciente a la División Operativa DEMOSE, quienes lograron detectar la situación irregular durante un control de rutina.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó adelante bajo los lineamientos de una orden operacional específica, cuyo objetivo principal consiste en brindar cobertura de seguridad, asistencia y prevención a las personas que se encuentran en situación de calle en distintos sectores de la ciudad.

Mientras los uniformados recorrían las inmediaciones del Hospital del Oeste neuquino cumpliendo con estas tareas de patrullaje e identificación, interceptaron a un sujeto para realizar el chequeo habitual de identidad.

Como parte del protocolo establecido para este tipo de intervenciones preventivas, los agentes procedieron a solicitar la verificación de los datos personales del sujeto a través del sistema del Centro de Análisis Criminal. Al cruzar la información en la base de datos oficial, el sistema arrojó una alerta positiva: registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia desde el mes de abril de 2021, motivo por el cual era requerido por las autoridades judiciales.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, el personal de la División Operativa DEMOSE procedió a la inmediata demora preventiva del hombre en el lugar del hallazgo, garantizando el resguardo de la escena y evitando cualquier intento de evasión. Acto seguido, los efectivos dieron aviso formal a la dependencia policial con jurisdicción en el sector para coordinar los pasos legales a seguir.

Minutos después, una comisión de uniformados pertenecientes a la Comisaría 17° se hizo presente en las inmediaciones del centro de salud. Una vez interiorizados de los pormenores del procedimiento y de los antecedentes arrojados por el sistema informático, los efectivos de dicha unidad dispusieron el traslado del sospechoso hacia la sede policial.

En la dependencia del barrio La Sirena se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor y se notificó al magistrado interviniente sobre la captura concretada, dejando al hombre a disposición de la Justicia para resolver su situación procesal.

Desde la fuerza destacaron que este resultado permitió dar efectivo cumplimiento a una orden judicial que llevaba años pendiente, reafirmando la importancia de los controles preventivos y la presencia territorial que desarrolla la Policía de Neuquén en puntos estratégicos de la capital.