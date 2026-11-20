Un conocido gestor cultural de Trelew decidió transmitir mientras intervenía la policía. Cansado, denunció la ola de delitos en una manzana céntrica.

Maniataron y desnudaron a su vecino para robarle y lo contó en vivo por Facebook: "Esto es tierra de nadie".

Un reconocido vecino de Trelew hizo una transmisión en vivo por Facebook para manifestar su bronca por la inseguridad , pocos minutos después de un robo en una casa ubicada en pleno centro de la ciudad de Chubut .

De acuerdo con su relato, los delincuentes desnudaron y maniataron al dueño de la vivienda y le robaron.

Hughes, de origen galés e integrante de la histórica asociación cultural San David, contó que llegó a la casa de su vecino luego de que éste lograra alertar a los vecinos .

Según su versión, mientras los intrusos concretaban el robo, la víctima consiguió soltarse y escapó corriendo hacia el frente de la casa.

“Se salva porque grita. Estábamos los vecinos, los perros de la casa, que lo salvaron”, describió en la transmisión.

Mientras hablaba, tomaba imágenes con el celular mientras caminaba por la vereda y mostraba los patrulleros que habían acudido a la vivienda, que según precisó ADNSUR, está ubicada en Roca y Pecoraro.

El personal policial estaba en el lugar y, según relató, en ese momento buscaba a los ladrones. También informó que su vecino se encontraba bien.

Ola de robos en una manzana céntrica

Con la cámara del teléfono encendida, el vecino describió una situación que, según planteó, se repite a diario.

“Otra vez, en el barrio, en pleno centro. Ya nos tienen re podridos. Todos los días, uno o dos robos por día”, expresó. Y fue más allá: “Trelew es tierra de nadie”.

Hughes enumeró otros hechos en el sector.

Recordó que dos días antes, a las 9 de la mañana, hubo un robo sobre Paraguay y que sobre Marconi “agarraron a otra persona”.

Según precisó, todo ocurre siempre en “la misma manzana”. Y estimó que este último caso “debe ser el número 6 o 7 de la semana”.

Según contó, los vecinos del barrio se comunican entre sí y se turnan para hacer guardia.

“A cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, a la madrugada; nos comunicamos entre los vecinos, nos hacemos guardia, ya no se puede sostener más esto así”, se quejó.

Reclamo a las autoridades de Chubut

Hughes cuestionó la falta de respuestas de las autoridades. “Van a esperar que maten a otro vecino, como una vez pasó ya”, planteó. Luego apuntó a las autoridades.

“A ver, señor gobernador, tome cartas en el asunto, en el Ministerio de Gobierno, no sé en quién carajo tiene que ver con esto, pero ya estamos repodridos, siempre la misma manzana, y se hacen bien los pelotudos, todos los políticos, todos, repodridos estamos, todos los días”,

Antes de cerrar la transmisión, insistió con su reclamo: “Alguien tiene que hacer algo”.

Quién es el vecino que transmitió por Facebook

Hughes es reconocido en el ámbito de la cultura de la ciudad y especialmente en lo vinculado a las tradiciones galesas que forman parte de la identidad histórica de Chubut.

Desde la Asociación San David (en galés, Cymdeithas Dewi Sant) participa en acciones orientadas es preservar y promover la cultura y las tradiciones galesas en la Patagonia.

Creada el 1° de marzo de 1892 (día de San David, patrono de Gales), la organización es considerada una de las instituciones más antiguas de la provincia y de la comunidad galesa patagónica.

Centro de monitoreo con reconocimiento facial

El episodio ocurrido en la zona céntrica de Trelew se conoce poco más de un mes después de que la ciudad pusiera en marcha su nuevo centro de monitoreo, inaugurado el 23 de octubre de 2027.

El centro de monitoreo inaugurado a fines de octubre de 2026 en Trelew.

El Módulo Espejo de Monitoreo centraliza las imágenes de 335 cámaras provinciales ubicadas en 229 puntos estratégicos y las integra con las municipales.

Según el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, de este modo la ciudad supera las mil cámaras de vigilancia.

El sistema forma parte del programa provincial Vigía y permite el reconocimiento facial, la lectura de patentes y el seguimiento en tiempo real, en articulación con el 101 y los móviles policiales.

Los equipos se ubicaron según el mapa del delito y los aportes de asociaciones vecinales de los barrios.