Lo desarrollaron estudiantes de una escuela pública de Trelew. Funciona con pictogramas y elementos sensoriales, y en comunicación directa con el docente.

Alumnos de secundaria crearon un aparato para ayudar a chicos con autismo a comunicarse.

Alumnos de sexto año de una escuela técnica de Chubut desarrollaron un dispositivo para facilitar la comunicación de chicos con autismo dentro del aula.

El proyecto, bautizado TOKI , fue realizado por un grupo de cinco estudiantes de la Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional N° 724 de Trelew , presentado durante la Muestra Anual de Escuelas Técnicas.

Angi Mastrota, Elisa Kananu, Dago Jiménez, Mariano Lapeire y Francisco Jiménez son los cinco jóvenes que crearon TOKI .

El dispositivo permite expresar necesidades, solicitar ayuda y comunicarse con los docentes sin depender exclusivamente del lenguaje verbal.

“Nosotros a principio de año analizamos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que son problemáticas mundiales reales a las que les buscamos soluciones que podamos crear como alumnos de secundaria", le contó Angi Mastrota al streaming Ahora en Comodoro.

Alumnos de la escuela 724 de Trelew que crearon TOKI, para chicos con autismo.

Con los ODS en mente, el grupo profundizó en las necesidades de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y les apuntó dificultades para comunicarse con los docentes.

Para interiorizarse, realizaron entrevistas con especialistas, maestras de apoyo y ayudantes, presenciaron clases y recopilaron información sobre las situaciones que enfrentan los alumnos durante la jornada escolar.

Después de analizar otros mecanismos existentes y evaluar qué necesidades podrían resolver, diseñaron su sistema.

Cómo funciona TOKI

"Diseñamos un dispositivo con un tamaño de un celular promedio, de 14 a 16 centímetros de alto por 6 de ancho, con nueve que pueden ser botones cambiables a través de una aplicación, y también con pantallas y botones antiestrés para que los alumnos se puedan distraer y llevar su día tranquilamente", precisó Francisco Jiménez.

Los botones tienen pictogramas que permiten identificar necesidades y transmitir mensajes. Además incluyeron elementos sensoriales para que los usuarios puedan manipularlos durante las actividades escolares.

Al mismo tiempo, hay una aplicación móvil que es administrada por el adulto responsable y recibe notificaciones que envía el alumno.

Por caso, si un chico se encuentra en un acto escolar y se siente sobrecargado por el ruido, puede presionar el botón de ayuda para que el docente, preceptor o persona a cargo reciba una alerta y pueda intervenir.

TOKI en la muestra anual de Trelew.

TOKI también incluye un registro que va recopilando información y almacena datos de manera privda en el dispositivo de la persona a cargo.

De este modo, los docentes puedan identificar qué botones utiliza cada alumno con mayor frecuencia y adaptar el dispositivo a sus necesidades.

"Queremos que la inclusión sea real"

En cuanto a las características técnicas, TOKI tiene pantalla OLED (pantalla led de pixeles independientes), componentes sensoriales en los laterales y una correa para transportarlo

“Los botones integrados a los costados del dispositivo incluyen un joystick, un pasador con textura y una bolita que al ser agitada se mueve sin hacer ruido", describió Dago Jiménez.

En principio, el dispositivo está pensado para chicos de 9 a 18 años y ya fue presentado al público en dos muestras: una jornada de puertas abiertas de la escuela en septiembre y la Muestra Anual en Trelew hace una semana.

“Mucha gente nos decía que tenía familiares con TEA o chicos que lo necesitaban. Queremos que la inclusión sea real y que los chicos no se sientan apartados en las escuelas", resaltó Mastrota.