Se lo acusó de seis casos y lo condenaron por dos. La víctima, que contó públicamente lo que le había ocurrido, tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos.

Declaran culpable de abusar de una adolescente al profesor de teatro denunciado en una marcha por Ni Una Menos.

Un profesor de teatro de Comodoro Rivadavia, Chubut, fue declarado culpable de abuso sexual y estupro contra una alumna de su escuela que tenía 13 años cuando se produjeron los primeros hechos denunciados.

En juicio oral y público, el jurado popular determinó la culpabilidad del docente Hellvert Collantes Morán a quien, según la acusación de la fiscalía, se le achacaron seis episodios contra la misma chica, ocurridos entre julio de 2018 y junio de 2020, período en el que ella asistía a sus clases.

El caso de Collantes Morán había cobrado relevancia el miércoles 3 de junio pasado cuando, durante la movilización por Ni Una Menos realizada en Comodoro Rivadavia, la víctima, quien actualmente tiene 21 años y se identificó como Celina, lo denunció públicamente.

“Quiero que se entere todo el mundo que en la calle hay un violador suelto que tiene nombre y apellido. Es Helvert Collantes”, dijo la joven en aquella ocasión.

La Fiscal María Laura Blanco llevó adelante la acusación de abuso sexual.

También planteó: “Hace más de cuatro años que estoy esperando justicia”. Y pidió, desde el escenario de la movilización: “Por favor, hablen. No se callen. Esto no tiene que seguir pasando”

El final del juicio

La investigación que derivó en la condena de este jueves 19 de noviembre se centró en situaciones ocurrido en el contexto de la relación entre el docente y la entonces menor de edad menor, quien concurría a sus actividades de teatro.

La fiscal general María Laura Blanco precisó que el acusado se aprovechó del vínculo para cometer sucesivos hechos de abuso sexual, entre el 1 de julio de 2018 y el 19 de junio de 2020.

La imputación contempló seis hechos en total: dos de abuso sexual simple y otros cuatro de abuso sexual con acceso carnal.

La acusación puso el foco en las circunstancias en las que se desarrolló la relación, teniendo en cuenta que el docente ocupaba una posición de autoridad frente a una alumna que tenía entre 13 y 15 años.

La defensa de Collantes Morán negó la participación del profesor de teatro en los episodios atribuidos.

Finalmente, el acusado fue hallado culpable por un hecho de abuso sexual simple y por abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, figura contemplada en el delito de estupro.

Mientras se desarrollaba la última jornada del juicio en la Oficina Judicial del barrio Roca de Comodoro Rivadavia, familiares, amigos y allegados a la víctima se concentraron junto a la puerta para manifestarse con carteles y pedidos de justicia.

Qué condena le pueden aplicar al profesor

La causa entra ahora en la etapa en la que el juez deberá determinar la condena para el docente.

El Código Penal establece una pena de seis meses a 4 años de prisión para el delito de abuso sexual simple y de 3 a 6 años para el estupro.

En ambos casos, la condena puede escalar hasta 10 años si se aplica el agravante teniendo en cuenta que el delito fue cometido por alguien encargado de la educación de la víctima.