Leben Salud participó de una expo de empleabilidad donde divulgó sus oportunidades laborales. La formación, un eje clave para acceder al trabajo.

Leben Salud participó de UFLO Conecta , una jornada de empleabilidad organizada por la Universidad de Flores para vincular a sus estudiantes con opciones de trabajo disponibles en la región y ofrecer herramientas para mejorar su inserción laboral. Desde la compañía compartieron las búsquedas activas y las alternativas de formación para integrarse al staff incluso antes de obtener el diploma universitario.

En el encuentro de este martes participaron no sólo los docentes y estudiantes de UFLO sino una serie de empresas, colegios profesionales e instituciones públicas que abren los horizontes para los jóvenes que buscan crecer en el mundo laboral en Neuquén y Río Negro.

"A UFLO Conecta lo organizamos desde las carreras de Licenciatura en Administración y Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos", dijo Sergio López, director de CENOVA y Desarrollo Porfesional en UFLO. Aclaró que el objetivo es "acercar a las carreras a diferentes actores de la sociedad, organizaciones eh en general donde los estudiantes pueden después conseguir un trabajo o llevar adelante una pasantía".

La feria inicial, que contó con la presencia de stands de Leben Salud, TSB o Randstad, los colegios profesionales de arquitectos, nutricionistas, kinesiólogos o psicólogos también incluyó el programa Neuquén Emplea, del Ministerio de Trabajo de la provincia, que ofrece programas específicos para garantizar la inserción laboral.

Maria Isabel Sanchez

Además, se desarrollaron talleres específicos para brindar herramientas útiles para hacer frente a entrevistas de trabajo, ajustes en la creación del CV y hasta las claves para inscribirse en ARCA y poder confeccionar facturas para proyectos independientes.

El evento cerró con un conversatorio que incluyó la presencia del ministro de Trabajo de la provincia, Lucas Castelli, para tender puentes entre los futuros graduados y profesionales ya insertos en el universo laboral de la región.

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"El objetivo de ese conversatorio va a ser mostrar un poco la trayectoria de un profesional en diferentes sectores productivos, en diferentes sectores en general y cómo se va a construyendo una carrera profesional", aclaró López.

"Queremos brindar herramientas para que los estudiantes en la medida que vayan formándose en las carreras vayan también adquiriendo habilidades para que su empleabilidad sea cada vez mejor", dijo el organizador de las jornadas.

Leben Salud y las oportunidades para los que todavía no se graduaron

Para el área de Recursos Humanos de Leben Salud, la participación en UFLO Conecta fue una gran oportunidad de vincularse con jóvenes que quieren desarrollarse y buscar sus primeros roles profesionales.

"Para nosotros es muy importante poder vincularnos con chicos que se están por recibir, que están buscando sus primeros trabajos", dijo Camila Espiñeira, psicóloga e integrante del área de Recursos Humanos de Leben Salud. "En general nos preguntan por las posiciones laborales que tenemos, así que los invitamos a nos figan en el portal de empleos en Instagram".

Maria Isabel Sanchez

Espiñeira desterró algunos mitos vinculados al mundo laboral de Leben Salud y aclaró que las oportundiades de trabajo no son sólo para médicos o profesionales con título universitario.

"Somos una empresa muy grande donde hay mucho desarrollo, mucho crecimiento, desde posiciones administrativas de recepción, de admisión o mismo médicos", dijo y aclaró que durante el evento se acercaron estudiantes de Piscología, Adminitración, Kinesiología o Nutrición.

Maria Isabel Sanchez

Para buscar oportunidades en el equipo tampoco es un requisito indispensable estar recibido o tener experiencia previa. "Nosotros tenemos una línea de formación que es en gestión de pacientes y que está abocado a chicos de 18 a 24 años", dijo y aclaró: "Es la oportunidad del primer empleo. La capacitación práctica y teórica dura dos meses y después de eso tienen la posibilidad de ya ingresar a trabajar con nosotros".

Desde la compañía consideran que esta escuela de formación es una oportunidad de compaginar el estudio con el trabajo y ganar esa primera experiencia laboral tan necesaria para desarrollarse luego en la vida profesional de la región.

Como cierre de la jornada UFLO Conecta, el vicerrector de UFLO, Christian Kreber, encabezó un conversatorio en el que distintos profesionales expusieron su propia historia de vida y cómo forjaron su trayectoria en el ámbito laboral. Entre ellos se contó el ministro de Trabajo de la provincia, Lucas Castelli, que repasó su propio camino desde la universidad al primer empleo y expuso los programas de inserción laboral que el gobierno provincial ofrece para los más jóvenes.

En diálogo con los estudiantes de UFLO, dejó un mensaje muy claro: para aprovechar las oportunidades que ofrece la industria, la mejor herramienta es prepararse. "Estudiar, capacitarse y formarse es lo que les va a permitir estar listos para los desafíos del mundo laboral y ser protagonistas del crecimiento de Neuquén", aseguró.