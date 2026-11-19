La senadora admitió que le gustaría acompañar al presidente, aunque aclaró que la decisión estará en manos del mandatario. ¿Qué dijo sobre la candidatura en Neuquén?

La senadora nacional y referente de La Libertad Avanza en Neuquén , Nadia Márquez , admitió que le gustaría acompañar al presidente Javier Milei como candidata a vice en 2027 , aunque aclaró que la decisión sobre la fórmula presidencial estará en manos del mandatario.

Mientras en Neuquén el debate está centrado en las candidaturas de las elecciones provinciales, a realizarse el próximo 14 de febrero, la pastora habló sobre el panorama nacional. En declaraciones a Radio Mitre , Márquez se mostró convencida de que el oficialismo logrará un nuevo mandato y sostuvo: "Creo que hay una decisión de la Argentina de poder seguir adelante, de entender que este es el camino" .

Respecto a sus aspiraciones para ocupar un cargo en el Ejecutivo, lanzó: "¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir 'no, no me gustaría'. Por supuesto que me gustaría". Y aseguró que Milei "va a hacer la mejor elección de la fórmula que lo acompañe en la reelección".

El presidente Javier Milei asistió a la inauguración del templo de los Márquez en Neuquén. Claudio Espinoza

En la entrevista radial, la legisladora también cuestionó la herencia kirchnerista: "Venimos de la decadencia, del pozo, del fango, del lodo que nos dejó el kirchnerismo. Hemos logrado maravillas, pero todavía no es todo el país que queremos".

Además, la senadora neuquina reconoció que podría integrar el Consejo de la Magistratura y destacó su disposición a aceptar las decisiones de la conducción libertaria, encabezada por Karina Milei.

"Puede ser una posibilidad ir al Consejo de la Magistratura", señaló y agregó: "Si me toca y soy honrada con estar en el Consejo de la Magistratura, creo que lo puedo hacer, que tengo las cualidades".

Suspensión de las PASO

Consultada sobre la suspensión de las PASO que debate la Cámara alta, Márquez celebró el dictamen conseguido por el oficialismo para lograr ese objetivo, y adelantó que ya trabajan para reunir los votos necesarios para su aprobación cuando se trate en el recinto de sesiones.

Indicó que están "trabajando para tener un poquito más" de los 37 votos mencionados durante la entrevista, aunque evitó precisar una cifra.

Además, rechazó las críticas del kirchnerismo y defendió la iniciativa al sostener que "la sociedad no puede llevar el costo de las PASO, que son una encuesta, una forma de que nosotros nos organicemos y dirimamos nuestras internas".

Elecciones 2027: el Gobierno busca suspender las PASO y anunciaron la eliminación de las colectoras.

También justificó que se retirara del proyecto el sistema de adhesión de candidaturas nacionales, al que diferenció de las colectoras tradicionales, para facilitar los acuerdos parlamentarios.

Las elecciones en Neuquén

De cara a las próximas elecciones provinciales y municipales, La Libertad Avanza convocó a internas partidarias. A través de una resolución publicada el pasado 12 de noviembre, el partido inició un proceso interno de selección de candidaturas para definir no sólo quién disputará la gobernación de la provincia por eso espacio sino también para el resto de los cargos en juego.

Los libertarios también buscan la disputa interna de candidatos para ocupar los cargos de 35 diputados provinciales, intendentes, concejales, presidentes de comisiones de fomento y consejeros escolares. Aclararon que el Consejo Provincial del partido llevará adelante las acciones necesarias para la compulsa electoral en la provincia y en las elecciones "municipales donde se entienda necesario participar".

Sebastián Fariña Petersen

En este sentido, la legisladora no descartó presentarse como candidata a gobernadora y precisó que La Libertad Avanza tiene plazo hasta el 4 de diciembre para definir alianzas y hasta el 11 para resolver candidaturas.

"Puedo ser yo, tenemos algunos otros nombres también. Y la verdad es que lo bueno es que incluso los nombres que tenemos estamos todos en sintonía", afirmó.

Márquez aseguró que el objetivo es construir una propuesta competitiva para el 14 de febrero y evitar las disputas internas. "Estamos trabajando para llegar al 14 de febrero de la forma más eficiente, más competitiva, más leal a nuestras ideas", concluyó.