La señora sacó una pierna por la ventana de su edificio en la esquina de calles Alberdi y Buenos Aires. Testigos aseguran que la mujer estaba "perdida o desorientada".

Un importante operativo de rescate de los servicios de emergencia generó conmoción y atrajo la atención de decenas de transeúntes durante la mañana de este jueves en pleno centro de la ciudad de Neuquén , luego de que una mujer de aproximadamente 90 años atravesara una crítica situación en un edificio ubicado en la esquina de las calles Alberdi y Buenos Aires . Gracias a la rápida reacción de un vecino y a la posterior intervención de los equipos de rescate, la mujer logró ser puesta a resguardo y asistida por personal sanitario.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar del hecho, el episodio se desencadenó a las 10 de la mañana en un departamento situado en el décimo piso de la torre céntrica , con orientación hacia la calle Alberdi . En circunstancias que son materia de evaluación, la mujer se encontraba en una situación de extremo riesgo , lo que motivó pedidos de auxilio que alertaron tanto a los habitantes del edificio como a quienes circulaban por la vía pública.

Ante la urgencia del momento y los gritos que provenían del interior de la vivienda, un vecino que reside en el mismo piso decidió intervenir de manera inmediata . Según relató otro habitante del complejo, el hombre derribó a patadas la puerta de ingreso al departamento con el objetivo de acceder rápidamente y brindar los primeros auxilios a la mujer, evitando que el episodio tuviera un desenlace fatal.

Mientras tanto, en la planta baja y sobre las veredas de la intersección de Alberdi y Buenos Aires comenzaba a congregarse una importante cantidad de personas alertadas por la situación.

Gentileza Juan Pablo Andrez

Minutos después del alerta telefónico, arribaron al lugar dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Neuquén, efectivos policiales de jurisdicción y una ambulancia perteneciente al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). El tránsito y el movimiento peatonal en el sector se vieron alterados debido al estacionamiento de las unidades de emergencia y al trabajo preventivo de los uniformados.

Tras verificar que la situación dentro del departamento había sido controlada y que no existían riesgos estructurales ni necesidad de un rescate en altura, el personal de Bomberos se retiró del lugar. En tanto, el equipo médico del SIEN descendió de la unidad sanitaria con una camilla y subió hasta el décimo piso para realizar las primeras evaluaciones clínicas, contener a la paciente y proceder a su eventual traslado hacia un centro asistencial para una atención integral.

Otra testigo explicó en diálogo con LM Neuquén que a la mujer la veían con una pierna afuera de la ventana y que, afortunadamente, los vecinos la rescataron. También mencionaron que, efectivamente, tiene 90 años y vive sola en el departamento. En tanto que remarcaron que se la veía "desorientada o perdida", por lo que no saben qué fue lo que sucedió con exactitud.

Ante situaciones de crisis o riesgo emocional, en la provincia del Neuquén funciona la Línea de Contención en Salud Mental y Adicciones, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas llamando al 299-5358191, o a través del servicio de emergencias 107 (SIEN).