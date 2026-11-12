Horror: rescataron a un bebé de 11 meses que habían enterrado vivo en una jaula para perros

El pequeño llevaba 24 horas desaparecido y lograron encontrarlo en medio del operativo de búsqueda. Los estremecedores detalles del hallazgo.

Un bebé de 11 meses fue rescatado con vida después de permanecer alrededor de 24 horas enterrado dentro de una jaula para perros. Se vivieron momentos de desesperación y su padre fue detenido.

El estremecedor hecho fue descubierto el martes 10 de noviembre. De acuerdo a la información policial, los socorristas encontraron una zona de tierra removida en un bosque y cuando comenzaron a excavar, escucharon su llanto.

El bebé fue identificado como Koah Sharp, había desaparecido el lunes 9 de noviembre en el condado de Lexington, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Su padre, Michael Comer, de 25 años, fue detenido esa misma noche, pero el bebé no estaba con él.

La tierra removida y el llanto que guió el rescate

En medio del operativo de búsqueda del pequeño, los equipos volvieron a revisar los alrededores de una propiedad del abuelo paterno. En un sector boscoso detectaron tierra removida recientemente. La inspección de ese lugar permitió encontrar la jaula en la que estaba.

El sheriff Jay Koon relató que los rescatistas escucharon a Koah mientras empezaban a cavar. "Todos trataban de sacarlo", describió. Apenas lograron retirarlo, el bebé quedó en manos del personal de emergencias, que lo llevó al hospital.

Según explicó Koon, la jaula metálica estaba envuelta en una toalla que pudo haber formado una bolsa de aire. También mencionó las bajas temperaturas como un posible factor que contribuyó a la supervivencia.

Los investigadores calcularon el tiempo que pasó enterrado a partir de la reconstrucción de los movimientos de su padre. Estiman que permaneció bajo tierra alrededor de 24 horas.

El pequeño fue trasladado a un hospital y recibió el alta esa noche. Según el último comunicado policial, quedó al cuidado de familiares y el equipo médico espera una recuperación completa.

La búsqueda después de la detención del padre

La oficina del sheriff sostuvo que la abuela paterna había dejado al niño con su padre a la espera de otro cuidador. La mujer cuestionó esa reconstrucción y aseguró que había salido a trabajar.

La denuncia activó un operativo que se extendió durante el lunes y continuó al día siguiente. Los investigadores encontraron imágenes de seguridad en las que aparecía Comer en la zona de Batesburg-Leesville, pero sin su hijo. Los agentes también revisaron una casa del abuelo paterno y hallaron las puertas abiertas y pertenencias de Koah, aunque no encontraron a ninguno de los dos.

Esa noche, los agentes localizaron al hombre escondido en una construcción anexa a otra propiedad y lo arrestaron. La detención no permitió encontrar de inmediato a Koah. Más de 100 policías y miembros de los servicios de emergencia participaron de la búsqueda, con apoyo de organismos estatales y del FBI.

Los cargos contra el padre del bebé

Tras el rescate, Comer quedó acusado de tentativa de homicidio, conducta ilícita hacia un menor e interferencia de custodia, además del cargo de robo que motivó su detención inicial. Las acusaciones fueron detalladas por la oficina del comisario a partir de las órdenes judiciales.

La investigación lo señala como el presunto responsable de haber enterrado a su hijo. Las autoridades no dieron a conocer un posible móvil. El hombre permanece detenido mientras avanza la causa por lo ocurrido con Koah.