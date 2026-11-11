Vecinos llevaban años reclamando por los insoportables olores. La Justicia autorizó una intervención inédita de la Municipalidad de Neuquén, que requirió un operativo especial.

Vivía entre basura y baldes con caca: el operativo extremo en un departamento de barrio Mudón / Foto Gentileza

En una mañana marcada por el trabajo extremo, la Municipalidad de Neuquén llevó adelante un impactante operativo de higiene en el barrio Mudón . En respuesta a los continuos reclamos de los vecinos del sector, la Subsecretaría de Limpieza Urbana intervino en el departamento de un acumulador ubicado dentro de un monoblock en la intersección de las calles Abraham y Catriel.

El departamento presentaba condiciones infrahumanas de habitabilidad y acumulación de basura a niveles extremos.El procedimiento se focalizó en el último piso de una de las tiras de monoblocks.

El panorama dentro del inmueble resultaba estremecedor. Según pudo mostrar el móvil de LU5 , el departamento no contaba con puerta de entrada — reemplazada precariamente por una frazada —, carecía de ventanas, puertas internas y artefactos de cocina o lavadero, y el suelo se encontraba tapado por colchones arruinados, electrodomésticos obsoletos y desperdicios acumulados.

Además, al no contar con los servicios de luz, gas ni baños habilitados, el lugar presentaba baldes de 20 litros colmados de materia fecal y fluidos que eran utilizados como sanitarios improvisados.

La intervención requirió que el personal municipal utilizara mangueras a presión, sondas y camiones vactor para intentar destapar las cañerías del sanitario desmantelado y evacuar los residuos orgánicos de manera directa, evitando así el acarreo manual por los pasillos y escaleras comunitarias.

"No alcanza solo con la limpieza"

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, encabezó las tareas en el lugar y describió el trasfondo de la intervención. "Es una situación de acumulación bastante delicada".

Y agregó: "Por eso nos está acompañando Policía: esto es un pedido de Fiscalía, denuncia de todos los vecinos de esta tira de monoblock, por convivir con una persona que tiene problemas de adicciones, que tiene problemas delictivos", explicó el funcionario municipal.

Haspert remarcó que las actuaciones debieron aguardar los tiempos procesales correspondientes: "tiene muchísimas causas, por eso tuvimos que esperar la autorización de Fiscalía para poder ingresar a esta propiedad privada".

Respecto al estado del inmueble y el riesgo sanitario agravado por las altas temperaturas del inicio del verano, el titular de la cartera comunal señaló: "Imagínense la semana pasada los calores que tuvimos y los que vienen. Convivir con baños abiertos por todo el departamento".

Ante la magnitud del deterioro del departamento, el funcionario instó a una contención integral por parte de distintas áreas del Estado: "Acá no alcanza con la limpieza. Acá tiene que estar la Justicia, tiene que estar Salud".

Alivio vecinal y desinfección

Un desplegado equipo compuesto por entre 15 y 20 operarios de Limpieza Urbana y la empresa Cliba trabajó en el reducido espacio provisto de barbijos e indumentaria de protección para concretar el desalojo de la mugre en el menor tiempo posible.

A su vez, se dispuso el posterior volcado de productos desinfectantes para contrarrestar los olores nauseabundos que emanaban hacia el resto del edificio.

"El personal que viene a limpiar estos sectores, como acumuladores, la mayoría de las veces es un personal que tiene mucho estómago. Hace mucho tiempo que venimos trabajando con esto y sabemos cuál es el beneficio una vez que nos vamos del lugar", valoró Haspert sobre el esfuerzo de los trabajadores municipales.

La desocupación e higienización del departamento llevó alivio a las familias del monoblock, cuyos espacios comunes, pasillos y escaleras lucen pintados y bien mantenidos, marcando un estrecho contraste con la tapera en la que se había transformado la vivienda intervenida.