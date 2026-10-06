Operativo de limpieza en la casa de un acumulador: el detalle que sorprendió a Cristian Haspert

La vivienda está ubicada en calle Pampa al 640, a metros del centro de la ciudad. Ahí vivía un hombre de 65 años quien falleció hace tres meses.

Un vecino juntó basura por años dentro de su vivienda de la calle Pampa.

A pocos metros del centro de Neuquén , detrás de una vivienda de calle Pampa al 640, se escondía una situación de acumulación de basura que sorprendió incluso a los trabajadores municipales que desde hace años intervienen en este tipo de casos. Este martes, un equipo de la subsecretaría de Limpieza Urbana ingresó al domicilio para retirar toneladas de residuos y limpiar el lugar, después de que la familia del propietario autorizara el operativo.

El detalle que más impactó a Cristian Haspert , subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, fue la cantidad de botellas y bidones de cinco litros utilizados para almacenar orina que encontraron dentro de la vivienda.

“Nunca vimos una acumulación en estas condiciones. La cantidad de orina que hay en botellas, en bidones de cinco litros, nunca la vimos en ningún otro caso”, contó Haspert a LM Neuquén , mientras se desarrollaba el operativo.

El hombre que vivía en el lugar tenía 65 años y falleció aproximadamente tres meses atrás. Según explicó el funcionario, durante años había acumulado residuos que encontraba en la calle. Recorría los canastos y, antes de que pasara el camión recolector, incorporaba a su vivienda las bolsas que habían dejado vecinos y comerciantes.

De esa manera, convivía con los residuos dentro de las habitaciones. La casa tampoco contaba con un baño en condiciones de uso y, según relató Haspert, el hombre hacía sus necesidades en baldes, botellas y bidones.

La situación ya había sido advertida por el municipio. Entre siete y ocho meses antes, un equipo había intentado acercarse al domicilio para ofrecer el servicio gratuito de limpieza que la Municipalidad dispone para personas que atraviesan situaciones de acumulación. Sin embargo, el propietario no permitió el ingreso.

“Intentamos venir a ofrecer el servicio de acumulación que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén, pero el propietario no nos permitió ingresar. No quería ayuda y no reconocía el problema que tenía”, explicó Haspert.

Al tratarse de una propiedad privada, los trabajadores municipales no pueden ingresar sin autorización. Por eso, la intervención quedó pendiente hasta que, después del fallecimiento del hombre, sus familiares se comunicaron con el municipio y permitieron realizar la limpieza.

Un operativo de gran magnitud

El trabajo comenzó alrededor de las 8.30 y requirió un despliegue importante. Unos 22 trabajadores participaron del operativo, aunque el número total de personas involucradas en las distintas tareas fue señalado por Haspert como cercano a 30.

Hubo camiones volcadores, cajuelas de 20 metros cúbicos, carretillas y hasta una pala mecánica. Sin embargo, las características de la vivienda hicieron que buena parte de los residuos tuviera que ser retirada de manera manual.

El fondo del terreno tiene un pasillo que impide el ingreso de maquinaria pesada. Por eso, los trabajadores debieron entrar con carretillas, cargar los residuos, trasladarlos hasta los contenedores y repetir el recorrido una y otra vez.

En el frente de la propiedad, en cambio, pudieron avanzar con mayor velocidad retirando los residuos a través de puertas y ventanas y cargándolos directamente en los equipos.

Haspert calculó que el operativo demandaría entre tres y cuatro cajuelas de 20 metros cúbicos, además de aproximadamente tres viajes de camión para poder completar la extracción de los residuos acumulados.

“Los olores son inaguantables. Vamos haciendo turnos de 40 minutos: entra un grupo, sale el otro y otro va al patio”, explicó el funcionario.

Una de las particularidades del caso es que la vivienda se encuentra en una zona muy cercana al centro de Neuquén. Sin embargo, desde la calle no necesariamente se podía dimensionar lo que ocurría puertas adentro.

“Vos fijate que estamos en pleno centro y, si no te lo mostramos, no te das cuenta”, señaló Haspert. El funcionario explicó que muchas veces las personas que atraviesan situaciones de acumulación buscan mantenerlas ocultas y que el exterior de las viviendas no permite dimensionar la cantidad de residuos que existe en el interior.

En este caso, además, había otra familia viviendo en la parte posterior del terreno. Fue justamente un familiar del hombre fallecido quien se comunicó con la Municipalidad para pedir ayuda y permitir que se realizara la limpieza.

La llegada de los días de calor también fue uno de los motivos por los que decidieron avanzar con el operativo. Haspert advirtió que, con temperaturas de 35 o 40 grados, las condiciones del lugar podían volverse todavía más difíciles, incluso para quienes viven en las inmediaciones.

Un servicio gratuito

Desde la Municipalidad recordaron que las personas que atraviesan situaciones de acumulación pueden solicitar asistencia a través del 147. El servicio es gratuito y está pensado justamente para casos en los que las familias no cuentan con los recursos necesarios para afrontar una limpieza de estas características.

En este caso, el municipio puso a disposición trabajadores, camiones y equipamiento para poder retirar los residuos y recuperar el espacio.

El funcionario destacó especialmente el trabajo de las cuadrillas de Limpieza Urbana, que deben ingresar a viviendas en condiciones complejas y permanecer durante horas en ambientes con olores y residuos acumulados.

Claudio Espinoza

Una vez que termine la limpieza, el futuro del inmueble quedará en manos de la familia. Según explicó Haspert, en otros casos similares las viviendas pudieron ser recuperadas, restauradas y posteriormente ocupadas o puestas a la venta.

En este domicilio, estimó que los familiares podrían restaurarlo y volver a utilizarlo. En la parte posterior del terreno vive otra familia y, según contó el funcionario, también había indicios de que un familiar llegado desde el interior del país podría ocupar posteriormente una de las construcciones.

El operativo no detectó animales en la parte delantera de la vivienda, aunque sí había mascotas en el sector trasero. Por ahora, la prioridad fue retirar los residuos acumulados y recuperar las condiciones mínimas de higiene del lugar.