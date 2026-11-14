El efectivo participaba de un procedimiento para detener a cuatro sospechosos de cometer robos. El comisario fue imputado por homicidio culposo.

Un policía murió durante un operativo: recibió un disparo del arma de un comisario

Un procedimiento policial que tenía como objetivo desarticular a un grupo sospechado de cometer robos terminó con un desenlace fatal en la provincia de Buenos Aires. Uno de los efectivos que participaba del operativo recibió un disparo y murió, en un episodio que ahora es investigado por la Justicia.

La víctima fue identificada como Federico Colarusso, un sargento de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama. El hecho ocurrió el viernes después de las 20 en el barrio Lomas Altas de Chascomús, cuando los uniformados realizaban un procedimiento para detener a cuatro sospechosos vinculados con una serie de delitos en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Según las primeras reconstrucciones, el disparo que terminó con la vida del agente salió del arma que manipulaba un comisario que también intervenía en el operativo. Lo que se investiga es cómo se produjo la detonación, ya que los cuatro hombres buscados ya habían sido reducidos y se encontraban esposados al momento del episodio.

El operativo para detener a los cuatro sospechosos

La investigación había permitido identificar una vivienda que los presuntos integrantes de la banda alquilaban desde hacía aproximadamente dos semanas en el barrio Lomas Altas, ubicado en el sector oeste de la laguna de Chascomús. Además, los investigadores habían detectado un vehículo que tenía pedido de captura por su presunta participación en un robo calificado, de acuerdo con la información publicada por medios nacionales.

Con esos elementos, los efectivos organizaron una vigilancia en las inmediaciones de la propiedad y aguardaron a que los sospechosos salieran para concretar las detenciones. Sin embargo, cuando intentaron interceptarlos, los hombres buscaron escapar a pie y se produjo un enfrentamiento armado.

Los cuatro fueron alcanzados y quedaron bajo custodia de los uniformados. Los sospechosos ya estaban en el suelo, esposados, mientras los policías esperaban indicaciones de la fiscalía para continuar con el procedimiento.

Fue entonces cuando una detonación interrumpió el operativo. De acuerdo con los testimonios incorporados a la reconstrucción inicial, el arma que manipulaba el comisario interino de Chascomús se accionó y el proyectil impactó en el pecho de Colarusso.

La investigación por la muerte del efectivo

Tras el disparo, se inició una investigación para establecer en qué circunstancias se produjo la detonación y determinar las eventuales responsabilidades. Una de las principales hipótesis apunta a una posible manipulación negligente del arma reglamentaria.

El comisario involucrado quedó imputado por homicidio culposo. Por el momento, no se ordenó su detención, mientras avanzan las medidas para esclarecer lo sucedido.

La autopsia del cuerpo de Colarusso estaba prevista para este sábado en Lomas de Zamora. El estudio forense será uno de los elementos centrales para aportar precisiones sobre la mecánica del disparo y las circunstancias de la muerte.

Quién era la víctima

Colarusso era oriundo de General Belgrano y residía en Ranchos, una localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de Chascomús. Se desempeñaba como sargento en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama, donde compartía tareas con otros integrantes de la fuerza.

La noticia generó conmoción entre sus compañeros y en las localidades con las que mantenía vínculos personales y laborales. Desde la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama expresaron sus condolencias a través de un comunicado.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros de servicio, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro respeto ante tan irreparable pérdida", manifestaron desde el organismo.