Un policía volvía de trabajar y fue asesinado con su arma reglamentaria: así fue el brutal crimen

Nicolás tenía 30 años fue interceptado por dos delincuentes cuando estaba llegando a su casa.

Un policía federal fue asesinado con su arma reglamentaria durante un intento de robo.

Un cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA) fue brutalmente asesinado durante un intento de robo. Nicolás Aragón, de 30 años, fue interceptado por dos motochorros mientras regresaba a su domicilio luego de cumplir con su jornada laboral.

Fuentes policiales confirmaron que todo ocurrió durante un asalto. Tras abordarlo violentamente, los delincuentes lograron despojarlo de su arma reglamentaria. De acuerdo con las primeras pericias de la investigación, efectuaron varios disparos contra él.

Pese a los esfuerzos médicos, el efectivo falleció en la mañana de este jueves en el hospital Héroes de Malvinas.

El violento episodio se desencadenó en el cruce de la avenida Bicentenario y la calle Filiberto, en el barrio Pompeya, muy cerca del límite con la localidad de Paso del Rey,en el partido bonaerense de Merlo.

Aragón, quien prestaba servicio activo en la División Operativa y Seguridad de la fuerza federal, circulaba vestido de civil a bordo de su motocicleta Rouser 200 cuando fue abordado de manera sorpresiva por los asaltantes.

Según trascendió de fuentes policiales vinculadas al caso, ante la amenaza de los ladrones se desató un intenso forcejeo en plena vía pública.

En medio de esa lucha, los agresores consiguieron arrebatarle su pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y abrieron fuego a quemarropa. Más allá de su vocación policial, quienes lo conocían destacaron que Nicolás era padre de dos hijos pequeños, un apasionado por el ciclismo y fanático de Boca Juniors.

Los delincuentes le robaron el arma y escaparon después de dispararle

Tras concretar la agresión, ambos sospechosos emprendieron una veloz huida en dirección al Camino de la Ribera. Si bien el sistema de cámaras de seguridad municipales logró captar parte del recorrido inicial de los prófugos, los operadores perdieron el rastro de la fuga minutos más tarde.

En tanto, el agente herido fue rápidamente auxiliado por otros efectivos de la zona, quienes lo trasladaron de urgencia hasta la guardia del hospital. Al ingresar al centro asistencial, el equipo médico constató que presentaba un impacto de bala en el costado derecho del pecho, proyectil que le ocasionó gravísimas lesiones en la médula espinal y en la vena cava, sumado a otra herida en el fémur derecho.

Debido a la extrema criticidad de su cuadro clínico, Aragón fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia y quedó alojado en la unidad de terapia intensiva. Lamentablemente, murió horas después debido a la severidad de los daños internos y a la profusa pérdida de sangre.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 de Morón, liderada por el fiscal Ezequiel Lovillo, quien dispuso diversas medidas para identificar y capturar a los asesinos.

Otro hombre recibió un disparo en la cabeza durante el ataque al policía

En paralelo al dramático ingreso del efectivo policial, un segundo herido arribó por sus propios medios al mismo centro de salud. Se trató de un hombre de 29 años que llegó conduciendo un automóvil Renault Sandero con una herida sangrante en la parte posterior de la cabeza.

Según relató ante los investigadores, circulaba ocasionalmente por las inmediaciones del tiroteo cuando escuchó múltiples detonaciones y, segundos después, sintió el ardor y notó que perdía sangre. Tras examinarlo, los médicos confirmaron que una bala perdida le había rozado el cráneo, aunque afortunadamente la lesión fue superficial y no revestía peligro de vida.