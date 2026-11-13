Elisa perdió todo en segundos cuando una máquina perforó un caño de gas durante obras de Metrogas. Hay varios heridos, al menos cinco en estado crítico.

Habló la dueña de la fiambrería destruida por la explosión en Remedios de Escalada: "No me quedó nada"

"Entré al negocio y había olor a gas. Perforaron un caño, la pérdida era enorme y explotó todo." Con esas palabras, Elisa , dueña de la fiambrería ubicada en el epicentro de la explosión , describió el momento en que su negocio —y todo lo que lo rodeaba— voló por los aires. Habló minutos después del hecho, visiblemente conmocionada, en el centro comercial de Remedios de Escalada .

"Nos agarró como una onda expansiva. Explotó todo, no me quedó nada", dijo la mujer en una nota con Crónica Tv. Además de su local, enumeró que se vieron afectados una pollería, una casa de ropas, una casa, edificios y una tienda de mascotas.

Elisa contó que ella y quienes estaban en el local tuvieron que salir corriendo antes de que el fuego los alcanzara. Fue directa al señalar responsabilidades: "Fue una imprudencia. Una negligencia total. Parecía que no tomaban conciencia". Y cerró con una frase que resumió el drama: "Estamos vivos, pero nos quedamos sin nada".

@Careagalista

Qué pasó en Remedios de Escalada

La explosión ocurrió minutos antes de las 11 de este viernes en la calle Beltrán, donde operarios de la distribuidora Metrogas hacían trabajos de instalación de medidores nuevos. Según informó Infobae, una máquina perforó accidentalmente un caño de distribución de gas, lo que desencadenó la explosión. Un vecino lo describió sin rodeos: "Fue como un misil".

El saldo inicial era de una veintena de heridos, 8 de ellos con quemaduras graves. Dos operarios de una empresa tercerizada contratada por Metrogas también resultaron heridos por el fuego. La distribuidora informó que no hay víctimas fatales confirmadas, aunque vecinos del lugar no descartaron esa posibilidad.

Un edificio cercano quedó al borde del colapso y 29 autos estacionados en la zona fueron destrozados. Un geriátrico a media cuadra fue evacuado preventivamente.

Los bomberos trabajaban para controlar el fuego, que seguía activo. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de que las llamas se propaguen por las cañerías subterráneas. Varias calles del área permanecían cortadas.

Así era la esquina dañada por la explosión de gas en Remedios de Escalada

Varias personas heridas por la grave explosión

De acuerdo a lo que se conoció, ingresó un llamado advirtiendo sobre tres locales incendiándose este viernes por la mañana. El primer relevamiento indica personas con quemaduras.

El informe de la Policía de Buenos Aires confirma que hay 20 heridos, 5 de ellos con quemaduras graves, todos trasladados al Hospital de Agudos Evita. Asimismo, hay 29 autos destrozados por la explosión.