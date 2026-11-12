Avanzan las obras de pavimentación de 88 cuadras en Villa Ceferino

Los trabajos ya superan el 30% de ejecución e incluyen obras pluviales para mejorar el escurrimiento del agua. La finalización está prevista para 2027.

La Municipalidad de Neuquén avanza con una nueva etapa del plan de pavimentación en el barrio Villa Ceferino que contempla la ejecución de 88 cuadras y ya registra un avance superior al 30%. La obra forma parte del objetivo de alcanzar el 100% de calles asfaltadas de la ciudad y demanda una inversión de más de 14.000 millones de pesos con fondos propios.

Durante una recorrida por el sector, el intendente Mariano Gaido destacó la importancia de continuar extendiendo la infraestructura urbana en los distintos barrios de la ciudad y señaló que los trabajos incluyen obras complementarias para mejorar el escurrimiento del agua.

“Para nosotros es muy importante el Plan de 3.000 Cuadras de Asfalto que tenemos en toda la ciudad. En este caso estamos en Villa Ceferino , desarrollando un total de 150 cuadras que incluyen pluviales, con escurrimiento de agua, con obras de calidad, que son muy importantes para este barrio”, expresó.

En este sentido, Gaido indicó que el municipio mantiene un esquema de obras en distintos sectores de Neuquén y destacó los trabajos en Círculo Policial, Valentina y Confluencia. “Es un programa equilibrado de desarrollo urbanístico, principalmente de obras de asfalto”, afirmó.

El jefe comunal remarcó que los trabajos se ejecutan con recursos municipales, producto del superávit fiscal, y resaltó que “En este caso superan los 14.000 millones de pesos de inversión. Estamos llevando adelante la oportunidad de que cada barrio de la ciudad de Neuquén tenga el 100% de asfalto y servicios. Es algo que solamente pasa en Neuquén”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la intervención en Villa Ceferino contempla un total de 150 cuadras, de las cuales 88 corresponden a esta etapa de ejecución, que ya supera el 30% de avance. “Es una obra compleja porque tiene en algunos sectores un tratamiento pluvial especial. Es un barrio que tiene mucho desnivel y muchas pendientes. Hay un conducto pluvial sobre la calle Cipolletti, que es un caño de grandes dimensiones, que ya se está avanzando”, detalló.

Nicola explicó que la intervención combina diferentes soluciones de infraestructura, de acuerdo con las características de cada sector, y agregó que “en otros lugares avanzamos con calles de hormigón, y en otros hacemos cordón cuneta y colocamos pavimento flexible. Así que es una combinación de los dos tipos de calles”.

Además, señaló que las 62 cuadras restantes para completar las 150 previstas en el barrio también están contempladas dentro del plan de pavimentación, con el objetivo de alcanzar el 100% de las calles asfaltadas.

En cuanto a los plazos, el funcionario indicó que la obra tiene un período de ejecución de 240 días. “Vamos a tratar de antes de fin de año terminar varias de estas 88 cuadras y el cumplimiento final será para los primeros meses del año que viene”, concluyó.