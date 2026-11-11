Quién es Kimberly Powell: descubrieron otra relación extramatrimonial al CEO de Nvidia

Un informe de The New York Times vinculó al fundador del gigante tecnológico, Jensen Huang, con su vicepresidenta de Salud. La fuerte caída en Wall Street.

Una nueva tormenta institucional sacude los cimientos del gigante tecnológico Nvidia . Un revelador informe publicado este miércoles por The New York Times destapó que el director ejecutivo y cofundador de la firma, Jensen Huang , de 63 años, habría mantenido una relación extramatrimonial con una de sus subordinadas directas: Kimberly Powell , de 48 años, actual vicepresidenta de la división de Salud de la compañía.

La revelación desató de inmediato una fuerte ola de incertidumbre y volatilidad en Wall Street . Tras conocerse los detalles de la investigación periodística y los rumores publicados por The Wall Street Journal sobre una posible reunión urgente del directorio para evaluar la continuidad del ejecutivo, las acciones de la fabricante de chips se desplomaron alrededor de un 7% en las operaciones fuera de hora, profundizando las pérdidas de la semana.

Kimberly Powell es una ingeniera eléctrica graduada en la Northeastern University y una figura veterana dentro de la estructura corporativa de Nvidia, aunque históricamente cultivó un perfil más técnico y especializado que mediático. Inició su trayectoria profesional en el área de sistemas de visualización diagnóstica en Planar Systems e ingresó al gigante tecnológico en 2008 con la misión de posicionar a los procesadores gráficos de la marca en el sector de imágenes médicas.

A lo largo de casi dos décadas dentro de la firma, escaló posiciones estratégicas de creciente responsabilidad: dirigió el negocio de educación superior e investigación, encabezó los NVIDIA AI Labs y lideró el programa NVIDIA Inception para empresas emergentes de inteligencia artificial. Tras ser ascendida a directora sénior en 2016, a fines de 2017 asumió la vicepresidencia global de Healthcare.

Desde ese puesto clave, supervisa el desarrollo de plataformas como BioNeMo, MONAI y Parabricks, orientadas a aplicar computación acelerada e inteligencia artificial a la genómica, el descubrimiento de fármacos y el análisis de radiografías o escáneres. Además, es una expositora habitual en las conferencias anuales GTC de la empresa.

Un video en un hotel y una infidelidad previa

Según la reconstrucción del diario neoyorquino —basada en cinco testimonios anónónimos de empleados y exempleados de la compañía—, el vínculo entre Huang y Powell era comentado puertas adentro desde hace tiempo. Ambos están casados con otras personas y la relación violaría el código de conducta de la firma, que busca prevenir conflictos de interés o favoritismos entre superiores y subordinados directos.

Las fuentes aseguraron que el episodio quedó registrado en marzo pasado durante la conferencia GTC en San José, California, cuando un transeúnte filmó con su celular a ambos ejecutivos «mostrando cariño» dentro de un hotel cercano al evento. De acuerdo con el relato, el equipo de seguridad de Huang aisló al testigo y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar la difusión del video, material que el periódico aclaró no haber visto.

Este nuevo escándalo golpea a Huang apenas días después de haber admitido otra infidelidad. El 8 de noviembre, el CEO pidió disculpas a su familia y al personal tras revelarse su estrecho vínculo con Alice Huang, una empresaria de Singapur a quien funcionarios de inteligencia estadounidense señalaron como presunta agente de Beijing. Mientras el directorio ya investiga aquel caso, ni Nvidia ni Powell respondieron aún por esta nueva acusación, y Huang cortó abruptamente el teléfono al ser consultado.