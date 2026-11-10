Video: dos alumnos de la Universidad de Ohio se prendieron fuego y recibieron una dura sanción

La institución tomó medidas luego de que se viralizara un video que muestra a dos jóvenes envueltos en llamas. Ambos reciben atención médica.

El video del incidente en la Universidad Estatal de Ohio se viralizó en las redes sociales y motivó la suspensión de una fraternidad.

El video del incidente en la Universidad de Ohio se viralizó en las redes sociales y motivó la suspensión de una fraternidad.

Un grave episodio ocurrido en una Universidad de Ohio , Estados Unidos , terminó con la suspensión temporal de una fraternidad estudiantil. La decisión de las autoridades se tomó después de que dos jóvenes se prendieran fuego.

Las imágenes del hecho se difundieron rápidamente en las redes sociales y generaron conmoción por la secuencia registrada. En el video , que acumuló más de 1,5 millones de visualizaciones en X, se observa a varios estudiantes alrededor de la escena, mientras algunos de ellos filman lo que sucede.

Tras el grave episodio, la universidad que suspendió preventivamente a la fraternidad mientras la policía investiga las circunstancias del episodio. Los dos estudiantes afectados permanecen bajo atención médica.

El vocero de la universidad, Benjamin Johnson, manifestó que Ohio State impuso a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon una suspensión provisional mientras investiga el caso y remitió el asunto a la policía universitaria y a la policía de Columbus.

“La universidad está al tanto de este incidente sumamente preocupante, y las personas en cuestión están recibiendo atención médica”, indicó Johnson en un comunicado. “Ohio State está comprometida con un entorno seguro y saludable y espera que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles mantengan ese compromiso y los valores de la universidad”.

La universidad “ha impuesto una suspensión temporal a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, a la espera de una investigación completa”, agregó en un comunicado.

La policía local señaló que también estaba investigando el incidente. El sargento de la policía de Columbus, Joe Albert, indicó que, al parecer, el hecho ocurrió el sábado. Agregó que la policía no recibió llamadas para acudir al lugar, pero que alguien los llamó la noche del domingo para informar que el video estaba circulando en internet.

“Nos tomamos este asunto en serio y estamos investigando activamente las circunstancias que rodean el incidente, al tiempo que trabajamos estrechamente con funcionarios de la universidad y las fuerzas del orden locales”, expresó Mitchell en un comunicado.

La tradición de la Universidad de Ohio

Más de 60.000 estudiantes están matriculados en el campus de Columbus de la universidad. Sigma Alpha Epsilon afirma en su sitio web que ha “forjado hombres para convertirlos en líderes” desde su fundación en 1856.

Las fraternidades universitarias, conocidas como clubes sociales integrados por estudiantes, son desde hace años objeto de cuestionamientos en Estados Unidos por las prácticas que se desarrollan en su interior. Algunas de sus celebraciones incluyen un consumo excesivo de alcohol y rituales de iniciación para los nuevos integrantes que, en determinadas ocasiones, derivan en situaciones de violencia, agresiones sexuales, accidentes e incluso muertes. Estas conductas reavivaron el debate sobre los mecanismos de control y las responsabilidades de las instituciones educativas frente a los episodios que involucran a sus estudiantes.

En ese contexto, la Universidad de Cornell suspendió el mes pasado las fiestas y los eventos sociales organizados por sus fraternidades durante el resto del año académico. La decisión se tomó luego de que trascendiera una presunta violación grupal ocurrida en una de esas organizaciones, un episodio que provocó conmoción dentro de la comunidad universitaria y volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en este tipo de encuentros. La medida buscó frenar las actividades sociales mientras avanzaban las actuaciones vinculadas con el caso.