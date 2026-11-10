Lograron abrir la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña: qué había adentro

La Fiscalía y la Policía lograron vulnerar el mecanismo de seguridad en la mansión de San Bernardino.

Agentes fiscales y policiales lograron abrir la bóveda oculta en la mansión del destituido presidente Santiago Peña en San Bernardino, Paraguay, en el marco de la investigación tras el cierre por insolvencia del Ueno Bank.

El espacio se encontraba completamente vacío. Los intervinientes no hallaron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior del habitáculo, una incógnita que mantenía en vilo a los ciudadanos desde el allanamiento del domingo.

La bóveda contaba con una doble puerta y se ocultaba tras una pared falsa. Las autoridades sortearon la primera barrera durante el operativo inicial, pero el segundo acceso presentaba un complejo mecanismo de protección de procedencia israelí.

La fiscal Silvia González explicó al término del procedimiento que el expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado. La defensa sostuvo ante la Justicia que el espacio de alta seguridad funcionaría como una habitación de pánico.

Santiago Peña financió la propiedad con sumas escandalosas

La residencia de verano pasó de inmediato a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Los militares abandonaron la custodia y el inmueble quedó a cargo de la ministra Teresa Rojas de Jara.

La construcción de la propiedad tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (u$s1.250.000). El exmandatario financió este monto con préstamos otorgados por la misma entidad bancaria que hoy se encuentra bajo investigación judicial.

Ueno Bank otorgó a Peña dos créditos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes (u$s575.200) el 13 de mayo de 2024. Las cuotas mensuales alcanzaban los 239.000.000 de guaraníes (u$s38.750), cifra equivalente a seis veces su sueldo presidencial de 37.908.800 guaraníes (u$s6.150).

El Ministerio Público investiga a Peña por los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio tras el colapso del Grupo Vázquez. El exjefe de Estado cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial en la ciudad de Asunción.

Destituyeron y detuvieron a Santiago Peña en Paraguay: juró el nuevo presidente Pedro Alliana

El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en el marco del juicio político impulsado por el escándalo financiero de Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros. La decisión fue adoptada por unanimidad en el Senado, que declaró al mandatario culpable de mal desempeño de sus funciones.

Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay durante la misma noche y quedó al frente del Poder Ejecutivo.

La crisis política y financiera también tuvo consecuencias judiciales. El Ministerio Público ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank.

En el caso del exmandatario, la Fiscalía dispuso que cumpla la medida bajo arresto domiciliario hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, según informó el diario paraguayo Hoy.

Por su parte, Carvallo deberá permanecer detenido en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.