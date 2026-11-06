Quién es Pedro Alliana, el nuevo y polémico presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Llegó al poder tras la salida de Santiago Peña, en medio de la crisis financiera por Ueno Bank. Con 52 años, tiene una larga trayectoria en el Partido Colorado.

Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Peña por la causa Ueno Bank.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera desatada por el escándalo de Ueno Bank . Conocido como «Mangui», el dirigente de 52 años deberá completar el mandato constitucional que comenzó en agosto de 2023 y se extiende hasta 2028.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de dedicarse plenamente a la política, desarrolló actividades comerciales en su ciudad natal y tuvo participación en el básquetbol, donde llegó a integrar seleccionados juveniles de Paraguay en 1991.

Está casado con Fabiana María Souto, actual diputada nacional, y tiene cuatro hijos. Su formación académica incluye una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián.

De la gobernación de Ñeembucú a la conducción del Partido Colorado

Su primera participación electoral fue en 2006, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar, aunque no consiguió imponerse. Dos años después logró su primer cargo ejecutivo al ser elegido gobernador de Ñeembucú, función que desempeñó entre 2008 y 2013.

En 2013 dio el salto a la política nacional al conseguir una banca como diputado por su departamento. Fue reelegido en 2018 y tuvo un papel destacado en la conducción de la Cámara de Diputados, que presidió durante varios períodos entre 2015 y 2022.

Su crecimiento político estuvo estrechamente vinculado al expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado. En 2015 asumió la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), responsabilidad que mantuvo hasta enero de 2023. Durante esos años se consolidó como uno de los principales articuladores políticos del partido.

En las elecciones generales del 30 de abril de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña. Tras el triunfo electoral, ambos asumieron el 15 de agosto de ese año.

Los cuestionamientos por nepotismo y su patrimonio

La trayectoria de Alliana también estuvo acompañada por cuestionamientos relacionados con la incorporación de familiares a distintos organismos del Estado paraguayo.

Uno de los casos que generó mayor repercusión fue la contratación de su hija, Montserrat Alliana, en la Cámara de Diputados. La designación fue cuestionada por presunto nepotismo y por las condiciones académicas requeridas para el puesto. El dirigente defendió la legalidad de los nombramientos.

También fueron señalados los cargos públicos ocupados por su esposa, su cuñado y otros familiares.

Por otra parte, al asumir la Vicepresidencia en agosto de 2023, declaró ante la Contraloría General de la República un patrimonio neto aproximado de 17.585 millones de guaraníes, integrado por inmuebles, ganado, ahorros y participaciones empresariales.

Ahora, tras la salida de Peña por el escándalo financiero de Ueno Bank, Alliana quedó al frente del Poder Ejecutivo. Su principal desafío inmediato será afrontar las consecuencias de la crisis bancaria, que afectó a cerca de tres millones de clientes y derivó en protestas de ahorristas e investigaciones judiciales. Mientras tanto, la gente sigue en las calles y piden que Alliana también se vaya.