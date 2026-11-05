Volvieron a movilizarse en Rincón de los Sauces por las jóvenes que murieron en un terrible vuelco

Los familiares de las víctimas quieren que se avance con la formulación de cargos en contra del conductor de la camioneta que protagonizó el siniestro en la Ruta 6.

Los familiares de Milagros Aldana Nicole Lara y Serena Zalazar volvieron a movilizarse en Rincón de los Sauces para pedir celeridad en la investigación del siniestro ocurrido en septiembre.

Una vez más, familiares de Milagros Aldana Nicole Lara y Serena Zalazar se movilizaron en la ciudad de Rincón de los Sauces para exigir celeridad en la causa que investiga el vuelco fatal ocurrido el pasado 20 de septiembre en la Ruta Provincial 6.

El pedido concreto de los allegados de las dos víctimas tiene relación con la audiencia de formulación de cargos en contra del conductor de la camioneta Toyota Hilux. Hasta el momento, el trámite no tiene fecha y la situación genera una gran incertidumbre.

“Estamos esperando que salga la audiencia para la formulación de cargos. No teníamos fiscal en Rincón y la chica asume recién ahora. Esperamos que sea lo más rápido posible”, explicó Ailén Lara en diálogo con Reflejo Neuquino en relación a la demora en la acusación que debe realizarse en contra del conductor que protagonizó el terrible vuelco.

Más allá de las explicaciones oficiales, los familiares no ocultan su impaciencia en la obtención de respuestas y Lara anticipó que “vamos a esperar hasta el lunes para ver si dan alguna respuesta y, si no, haremos otra movilización en la semana”.

La camioneta Toyota Hilux que protagonizó el vuelco mortal en Rincón de los Sauces quedó destruida.

La última marcha por las calles de Rincón se desarrolló el martes pasado y como ocurrió con anterioridad, se sumaron varios vecinos y conocidos de las familias de las víctimas.

Un enorme dolor ante la ausencia de las jóvenes

Los familiares de Lara y Zalazar quieren respuestas de la justicia mientras sobrellevan la tristeza por la ausencia de las dos jóvenes fallecidas. En este aspecto, Ailén Lara confesó que “estamos tratando de salir, luchándola todos los días, porque es algo muy difícil. Se nos fue la mitad de la vida con Aldana”.

El accidente tuvo lugar sobre la Ruta 6, en horas de la mañana, cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el control y dio varios tumbos. En esas circunstancias, dos de las ocupantes, Serena Salazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, salieron despedidas y murieron en el acto. En tanto, dos jóvenes resultaron con heridas graves. El conductor también sufrió algunos golpes pero que solo requirieron curaciones menores.

En aquel momento, el comisario Juan Valenzuela anticipó a LM Neuquén que a partir de las pericias se determinarían las circunstancias del siniestro fatal.

La fiscalía de Rincón de los Sauces supervisó el allanamiento donde fueron apresados dos hombres.

Consultado el comisario Valenzuela al día siguiente del siniestro sobre la velocidad a la que circulaba la camioneta, aclaró que esa información deberá surgir del trabajo realizado por el personal de Accidentología Vial de la Dirección Tránsito, que intervino en el lugar y realizó las diligencias correspondientes. Esa circunstancia forma parte de la investigación que se encuentra en pleno desarrollo y será analizada junto con la trayectoria y la mecánica del vuelco.

El esclarecimiento de lo sucedido

La demorada formulación de cargos será fundamental para conocer los elementos de prueba que tiene el Ministerio Público Fiscal (MPF) para avanzar en la investigación que buscará esclarecer las causas del vuelco mortal y la responsabilidad de quien iba al volante.

El siniestro generó una enorme conmoción en Rincón de los Sauces y gran parte de la región.