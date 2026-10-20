Piden avances en investigación por el vuelco en donde murieron dos jóvenes de Rincón de los Sauces

Familiares y amigos de Serena de 17 y Milagros, de 20, se encuentran movilizados por el siniestro que ocurrió en septiembre y quieren que se haga justicia.

La camioneta Toyota Hilux que protagonizó el vuelco mortal en Rincón de los Sauces quedó destruida.

Familiares y amigos de las jóvenes que fallecieron en un brutal vuelco de una camioneta en la ciudad de Rincón de los Sauces se encuentran movilizados y reclaman celeridad en la investigación que tiene bajo sospecha al conductor del vehículo.

“Lo que queremos es que se haga justicia y que vaya detenido”, expresó Ailén Lara , tía de una de las víctimas en el siniestro ocurrido el pasado 20 de septiembre.

El accidente tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 6, en horas de la mañana, cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el control y dio varios tumbos. En esas circunstancias, dos de las ocupantes, Serena Salazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, salieron despedidas y murieron en el acto. En tanto, dos jóvenes resultaron con heridas graves. El conductor también sufrió algunos golpes pero que solo requirieron curaciones menores.

En aquel momento, el comisario Juan Valenzuela informó a LM Neuquén que a partir de las pericias se determinarían las circunstancias del siniestro fatal.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas quieren respuestas del Ministerio Público Fiscal (MPF). Así lo manifestó la tía de Milagros Lara. “Hoy estamos pidiendo justicia porque el conductor sigue libre”, destacó durante una movilización realizada en Rincón de los Sauces.

"Queremos que pague quien tenga que pagar"

Según destacó el sitio Reflejo Neuquino en su muro de Facebook, las familias de las víctimas fueron informadas de que se encontraban pendientes pericias fundamentales para avanzar en la investigación.

La familia indicó que el conductor de la Hilux estaría imputado, pero continúa en libertad, situación que genera preocupación y malestar entre quienes acompañan el pedido de justicia.

“Queremos que pague quien tenga que pagar”, sostuvo Lara, al remarcar que esperan que la investigación avance y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Heridos graves

La tragedia dejó, además, a otros dos jóvenes heridos. Según relató la tía de Lara, uno de ellos espera una cirugía de clavícula, mientras que el otro permanece en estado crítico en Neuquén.

A la par del pedido de justicia, los familiares de las jóvenes fallecidas no ocultan su dolor por su ausencia. “Destruidas, todavía es como una pesadilla. No podemos creer que Mili ya no esté con nosotros”, expresó la tía de Lara.

La fiscalía de Rincón de los Sauces supervisó el allanamiento donde fueron apresados dos hombres.

También recordó a Milagros como una joven alegre, muy querida y profundamente unida a su familia.

“Era la alegría de todos. Era algo que vos la veías a ella, podías estar triste y la veías a ella y con solo verla ya te cambiaba todo”, recordó emocionada.

Pericias claves para la investigación

Consultado el comisario Valenzuela al día siguiente del siniestro sobre la velocidad a la que circulaba la camioneta, aclaró que esa información deberá surgir del trabajo realizado por el personal de Accidentología Vial de la Dirección Tránsito de la Policía neuquina, que intervino en el lugar y realizó las diligencias correspondientes. Esa circunstancia forma parte de la investigación que se encuentra en pleno desarrollo y será analizada junto con la trayectoria y la mecánica del vuelco.