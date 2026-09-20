Murieron dos personas y otras dos están graves tras un vuelco en Rincón de los Sauces

Un vehículo volcó tras dar varios tumbos en la Ruta 6, frente al camping de Petroleros Jerárquicos. Trabaja Policía en el lugar.

Un fatal accidente de tránsito conmocionó este domingo a Rincón de los Sauces . Pasadas las 10:00, un vehículo volcó sobre la Ruta 6, a la altura de la zona conocida como El Dinosaurio, justo frente al camping de Petroleros Jerárquicos. Dos personas murieron en el lugar y otras dos resultaron heridas de gravedad, de acuerdo a fuente a las que accedió LM Neuquén.

El hecho ocurrió sobre la calzada de la Ruta 6, en el tramo de la zona de EL Dinosaurio, un punto de referencia muy conocido por los vecinos de la localidad del norte neuquino. La escena se ubica frente al predio del camping de Petroleros Jerárquicos, donde el vehículo terminó luego de dar varios tumbos entre la calzada y la banquina.

Según se pudo saber por fuentes consultadas, el rodado dio varios tumbos sobre la calzada y la banquina, y el impacto provocó la expulsión de sus ocupantes. En el vehículo viajaban cuatro personas y, de acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, no había otros vehículos involucrados en el hecho.

Dos muertos y dos heridos graves

Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes fallecieron en el lugar. Los otros dos sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia al centro de salud más cercano.

Por el momento no trascendió la identidad de las víctimas.

En el sitio trabajan fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y personal pericial, que realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho, que hasta ahora no fueron establecidas.

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