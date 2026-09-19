Tras condena por un conocido prostíbulo, una neuquina hace buena letra y busca reinsertarse

En la actualidad, cumple prisión domiciliaria. Fue investigada por el local Melody, que funcionaba sobre calle Planas. La causa abierta en la justicia federal se cerró con un juicio abreviado.

La investigación por el prostíbulo Melody demandó un gran despliegue de fuerzas de seguridad.

A poco más de dos años de la condena que recibieron una mujer y un hombre por delitos como narcotráfico y facilitación de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en un local ubicado en calle Planas, el área de Ejecución de la justicia federal accedió al pedido de otro beneficio por parte de una de las mujeres declaradas responsables.

La causa penal tiene relación con un prostíbulo que funcionó sobre calle Planas al 4000, de nombre Melody . Al igual que otras investigaciones de este tipo, movilizó a distintas fuerzas federales y se extendió en el tiempo. Recién en 2023 fueron llevados a juicio los principales sospechosos, entre los que se destacaban un hombre y una mujer.

Más allá de la acusación grave y de las expectativas que generó la investigación, las penas de prisión no superaron los 4 años. Por este motivo, en 2024, uno de los condenados, José María López, pudo acceder a la prisión domiciliaria en su tierra de origen, Córdoba, luego de una presentación de su abogado particular ante la justicia federal de esta ciudad. El condenado, ya jubilado, había sido encontrado culpable no solo por un delito ligado a la infracción a la Ley 23.737 sino también fue declarado coautor de los delitos de facilitación de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

López fue una de las cuatro personas investigadas por el local ubicado en calle Planas, donde funcionó el prostíbulo Melody hasta 2018.

La causa penal en contra del hombre de Cutral Co atravesó distintas instancias.

El proceso investigativo se concentró inicialmente contra dos mujeres y dos hombres luego de una serie de allanamientos donde se incautaron drogas y se rescataron a varias víctimas. En el caso de López, enfrentó una acusación por los delitos de facilitación de un lugar para que se lleve a cabo la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la facilitación de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

Al igual que otras causas, la definición del proceso se demoró y recién en 2023 se pudo avanzar con un juicio abreviado, donde dos de los implicados lograron su sobreseimiento porque se vieron favorecidos por la ausencia de pruebas en su contra.

La "Pato" como la principal sospechosa

La acusación por el prostíbulo Melody se concentró en Patricia “Pato” Painefil, de 46 años y con domicilio en el barrio Gran Neuquén Sur. Desde la fiscalía se requirió una pena de 4 años de cárcel efectiva y el decomiso de una camioneta Toyota Hilux. También la parte acusadora reclamo el castigo de López, de 78 años, y con domicilio en el barrio 25 de Mayo de Plottier. Solicitó una pena similar a la de Painefil, de 4 años.

Justamente, la mujer solicitó cumplir su castigo bajo la modalidad domiciliaria. La justicia accedió y, esta semana, se confirmó que podrá acceder a otro beneficio como las salidas laborales a una empresa familiar ubicada en el Parque Industrial.

Podrá salir a trabajar a su empresa familiar

La solicitud de las salidas para Painefil fue impulsada por su defensor particular y el Ministerio Público Fiscal no puso objeciones más allá de que indicó que el beneficio sea otorgado en forma paulatina.

A su turno, el juez de Ejecución aceptó lo requerido por la defensa y la mujer podrá acceder a salidas laborales de lunes a viernes, en horario matutino.