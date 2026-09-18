Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este viernes y el fin de semana

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.

La Feria del Libro se extenderá hasta el 20 de septiembre.

La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” de Neuquén entró en su recta final. El evento reúne a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” , la XIII edición cuenta con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.

Además, hay stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.

Sebastián Fariña Petersen

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del viernes 18 de septiembre

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina.

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

«El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

«Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes

18H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuadernillo de Formación Docente "Nuestras memorias locales" a 50 años del Golpe cívico militar

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Hace 50 años: Genocidio», por Víctor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén.

19H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel», Ed. Ciccus (filosofía)

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla taller «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental»

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Obra teatral «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert

20H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana María Cappelletti

Maria Isabel Sanchez

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del sábado 19 de septiembre

15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Teatro «Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos», por Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA

15H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Yeidis Sucre González presenta «Cuentos para jugar y soñar», Ed. Rubin (narrativa infantil)

15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla taller «¡Yo Escribo!» La app neuquina para escritores de todo el mundo, por Diego Fabián Gómez

16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Recital poético «Esa palabra celebradora que nos hermana», con autoras de Editorial Tanta Ceniza

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Federico Watkins presenta «Honda humanidad», Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Charla «Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable», por Pablo Montanaro

17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Marjane Satrapi - Persépolis - La vida hecha obra», por Patricio Denegri

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece»

18H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Gabriela Souto presenta «¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Taller de escritura para infancias «Instrucciones para jugar», coordinado por Nina Jäger

19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro «Afrodita» (El Ateneo)

19H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Renata Matkovic Canevaro presenta «El tren de madrugada», Ed. Caburé (Novela)

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Estudiantes y docentes del IFD 12 inicial presentan «Mi historia, nuestra historia» (Antología)

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo: «Historias de amor y de muerte»

20H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Horacio Margenat de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta «Branario» (Antología), y «Crónicas Bomberiles» de Martín Comesaña.

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

María Victoria Vagnoni presenta "Más allá del secreto de las lámparas", Ed. Yzur (poesía)

Maria Isabel Sanchez

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del domingo 20 de septiembre

15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Ana Carolina Diby presenta «Corazón y bisturí», Ed. ArS (Biografía histórica)

15H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Charla «Cuidar con el alma», Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones.

15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla taller «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinado por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas

16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Charla Aquellos Colectivos del Ayer: El transporte urbano que forjó nuestra identidad: Un encuentro de historia viva, por Espacio Cultural «Neuquén del Ayer»

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Mariana Rulli, Lucía Zanfardini, Javier Torres Molina presentan «Mujeres y dictadura». Editorial UNRN (Universidad Nacional de Río Negro), Acompaña APDH.

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Homenaje a la trayectoria de la escritora Mercedes Lucero

17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Borges, Ginebra y los expresionistas» por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Editorial Ruedamares presenta sus novedades. «El descuido de lo leve», poemario de Leticia Godoy y «Rondas al sol», poesía para infancias de Paula Asencio

18H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Grupo Escribivientes del Quincho Literario presenta «Tramas en la hiedra», Ed. Itinerarte (Antología). Coord. Lorena Pacheco

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Ana Paula Inostroza presenta «Quedarse cuando irse parecía más fácil», Ed. Independiente (interés general)

19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Guillermo Elía presenta «La sangre clama. Historias del crimen de Neuquén II» (Historia, crónica policial)

19H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Marcela Ferreyra presenta «Flores de la Patagonia», Ed. Artemisa (muestrario de plantas nativas)

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Guillermo Olivera presenta «Terroir de la Patagonia Argentina», una guía enoturística y recorrido enológico de la Patagonia Argentina

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La escritora Viviana Rivero presenta su libro «Ellas» (Random House).

20H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Pablo Lautaro presenta «Microdistancias literarias», Ediciones de la Rueca (Microficción)

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Bicentenario de la sanción de la Constitución de 1826» por Armando Mario Márquez, Centro de Estudios Constitucionales del Comahue