Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este viernes y el fin de semana
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.
La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” de Neuquén entró en su recta final. El evento reúne a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición cuenta con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
Además, hay stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del viernes 18 de septiembre
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina.
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
«El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
«Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes
18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuadernillo de Formación Docente "Nuestras memorias locales" a 50 años del Golpe cívico militar
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «Hace 50 años: Genocidio», por Víctor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén.
19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel», Ed. Ciccus (filosofía)
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla taller «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental»
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Obra teatral «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert
20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana María Cappelletti
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del sábado 19 de septiembre
15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Teatro «Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos», por Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA
15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Yeidis Sucre González presenta «Cuentos para jugar y soñar», Ed. Rubin (narrativa infantil)
15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla taller «¡Yo Escribo!» La app neuquina para escritores de todo el mundo, por Diego Fabián Gómez
16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Recital poético «Esa palabra celebradora que nos hermana», con autoras de Editorial Tanta Ceniza
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Federico Watkins presenta «Honda humanidad», Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Charla «Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable», por Pablo Montanaro
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «Marjane Satrapi - Persépolis - La vida hecha obra», por Patricio Denegri
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece»
18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Gabriela Souto presenta «¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Taller de escritura para infancias «Instrucciones para jugar», coordinado por Nina Jäger
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro «Afrodita» (El Ateneo)
19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Renata Matkovic Canevaro presenta «El tren de madrugada», Ed. Caburé (Novela)
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Estudiantes y docentes del IFD 12 inicial presentan «Mi historia, nuestra historia» (Antología)
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo: «Historias de amor y de muerte»
20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Horacio Margenat de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta «Branario» (Antología), y «Crónicas Bomberiles» de Martín Comesaña.
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
María Victoria Vagnoni presenta "Más allá del secreto de las lámparas", Ed. Yzur (poesía)
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del domingo 20 de septiembre
15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Ana Carolina Diby presenta «Corazón y bisturí», Ed. ArS (Biografía histórica)
15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Charla «Cuidar con el alma», Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones.
15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla taller «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinado por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas
16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Charla Aquellos Colectivos del Ayer: El transporte urbano que forjó nuestra identidad: Un encuentro de historia viva, por Espacio Cultural «Neuquén del Ayer»
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Mariana Rulli, Lucía Zanfardini, Javier Torres Molina presentan «Mujeres y dictadura». Editorial UNRN (Universidad Nacional de Río Negro), Acompaña APDH.
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Homenaje a la trayectoria de la escritora Mercedes Lucero
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «Borges, Ginebra y los expresionistas» por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Editorial Ruedamares presenta sus novedades. «El descuido de lo leve», poemario de Leticia Godoy y «Rondas al sol», poesía para infancias de Paula Asencio
18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Grupo Escribivientes del Quincho Literario presenta «Tramas en la hiedra», Ed. Itinerarte (Antología). Coord. Lorena Pacheco
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Ana Paula Inostroza presenta «Quedarse cuando irse parecía más fácil», Ed. Independiente (interés general)
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Guillermo Elía presenta «La sangre clama. Historias del crimen de Neuquén II» (Historia, crónica policial)
19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Marcela Ferreyra presenta «Flores de la Patagonia», Ed. Artemisa (muestrario de plantas nativas)
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Guillermo Olivera presenta «Terroir de la Patagonia Argentina», una guía enoturística y recorrido enológico de la Patagonia Argentina
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
La escritora Viviana Rivero presenta su libro «Ellas» (Random House).
20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Pablo Lautaro presenta «Microdistancias literarias», Ediciones de la Rueca (Microficción)
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «Bicentenario de la sanción de la Constitución de 1826» por Armando Mario Márquez, Centro de Estudios Constitucionales del Comahue
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