Un peronismo neuquino partido en tres diseña estrategias con la mira en 2027

La pelea no será por el sello del PJ sino por el posicionamiento que tome este espacio político de cara a las elecciones provinciales.

La interna del peronismo neuquino , acentuada a partir de la última elección de autoridades, se trasladará no sólo al armado de candidaturas sino, y por sobre todas las cosas, al posicionamiento que adoptará este espacio político en las elecciones provinciales del año que viene.

Desde el punto de vista oficial, la conducción del Partido Justicialista quedó en manos del Peronismo Territorial, que se impuso en los últimos comicios partidarios de marzo de este año, consagrando al intendente de Vista Alegre, José "Turco" Asaad.

Este sector logró 35 representantes propios en el Congreso Provincial, relegando a la otra lista que se había presentado: Peronismo para la Victoria, que llevaba como candidato al parrilista Juan Domingo “Chule” Linares , y que obtuvo 24 representantes.

A su vez, una tercera línea interna del partido, que responde a dirigentes como Darío Martínez, Darío Pampa Peralta o Pablo Todero, no se presentó en esos comicios.

Lo que podría hacer el oficialismo

Este desgranamiento del peronismo provincial se trasladará a la posición que cada espacio adoptará de cara a las elecciones a gobernador e intendentes de 2027.

Las especulaciones que surgen respecto a lo que hará el sector oficialista de Asaad, tildado de “rolista”, es que éste irá en apoyo a la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa.

José Asaad, intendente de Vista Alegre y presidente electo del PJ junto a intendentes peronistas.

¿De qué manera? Para que esta línea interna del PJ pueda usar ese sello en apoyo a un extrapartidario, que podría ser dentro de un frente o a través de la conformación de una lista colecta, necesitará, según establece la carta orgánica, los dos tercios de los integrantes del Congreso del PJ, algo con lo que no cuentan.

“El PJ no va a llevar candidatos de esa manera porque la utilización del sello se obtiene con mayoría agravada del Consejo Provincial y del Congreso. El oficialismo tiene una mayoría simple pero para ir solo”, explicó un dirigente del partido.

Posicionamientos

Esta limitación para el uso del sello del PJ también la tienen los otros dos sectores. En el caso de los que responden a Darío Martínez -que estarán presentes este sábado en un acto en Avellaneda convocado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof -la idea es ir a las elecciones provinciales en un frente de partidos, con otro sello que no será el del PJ, junto a los espacios que históricamente integraron en su momento el Frente de Todos o ahora Unión por la Patria.

Ahí ya no están el Frente Grande (de Soledad Martínez, hoy con Figueroa), y habrá que esperar que posición adoptará el Frente y la Participación Neuquina, del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que algunos lo ven más cerca de La Neuquinidad que de este espacio.

La tercera línea interna del PJ, que perdió las últimas elecciones a autoridades partidarias, es la que conduce el exsenador nacional Oscar Parrilli, opositor a Assad, pero también con diferencias históricas con el sector de Darío Martínez.

Donde sí entienden dentro del peronismo neuquino que habrá un acercamiento será para las elecciones nacionales, en apoyo al que compita por la presidencia contra Javier Milei, más allá de la definición de las candidaturas locales a diputados nacionales.