Seguridad: más policías, menos delitos y una estrategia que amplía su alcance

La incorporación de 230 nuevos policías forma parte de una planificación estratégica que el gobernador Rolando Figueroa trazó e implementó para fortalecer la seguridad en toda la provincia.

La estrategia que -ni bien asumió en sus funciones- puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa , para fortalecer la seguridad en la provincia de Neuquén, exhibe resultados tanto en las detenciones como en el descenso de los índices delictivos. Pero lejos de agotarse en esos resultados, la planificación estratégica va por más y se refleja, por ejemplo, en la incorporación de otros 230 nuevos policías, que se formalizó hace apenas unas pocas horas para ampliar la capacidad de prevención y respuesta frente al delito.

En ese contexto, la lucha contra el microtráfico (último eslabón del narcotráfico) de drogas se convirtió en uno de los principales componentes de la política de prevención. Desde la entrada en vigencia de la Ley 3488, el 28 de febrero de 2025, hasta el 6 de septiembre último, la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó 434 allanamientos y más de 76 operativos propios y con canes, con resultados positivos.

Como consecuencia de estos procedimientos, 183 delincuentes fueron condenados. Al tiempo que se secuestraron 222 kilos de cannabis sativa (marihuana), 47 kilos de clorhidrato de cocaína y 31 pastillas de éxtasis, además de 17,11 gramos y 2,44 mililitros de éxtasis, 3,71 gramos de hongos y 19,7 gramos de ketamina.

El impacto de los procedimientos también alcanzó a la estructura económica y logística del narcomenudeo: fueron incautados 106 vehículos, 96 armas de fuego y 2.517 municiones, junto con 240.073.040 pesos y 30.549 dólares.

Además, se clausuraron 33 viviendas y fueron demolidos cinco aguantaderos para impedir que vuelvan a ser utilizados. Todas estas acciones, que requieren un trabajo coordinado entre Policía y Justicia, cuentan con amplio respaldo social. De hecho, muchas investigaciones se originan en denuncias anónimas realizadas a través de Neuquén Te Cuida. Desde la aplicación, precisamente, las denuncias anónimas por microtráfico aumentaron un 80 por ciento.

La Ley 3488 modificó el esquema de persecución del microtráfico al transferir a la Justicia provincial las competencias que antes correspondían al fuero Federal. De esta manera, policías, fiscales y jueces neuquinos pueden intervenir directamente ante la venta de estupefacientes a pequeña escala, con mayor proximidad territorial.

Fuertes inversiones

El despliegue policial se sostiene además sobre una fuerte inversión en recursos humanos y materiales. Ya se incorporaron 931 agentes, mientras que otros 96 agentes se sumaron mediante el programa de Prevención Comunitaria. También se incorporaron 350 móviles, 240 de ellos blindados, con otros 359 patrulleros previstos. En junio se entregaron 980 chalecos antibalas, incluidos 300 destinados a personal femenino.

A esto se suma la decisión de Figueroa de reconocer la ropa de trabajo y sostener una recomposición que ubica a la Policía del Neuquén entre las fuerzas con mejores salarios del país.

La tecnología completa este esquema de prevención. Para el programa de videoseguridad se invirtieron 3.773 millones de pesos en nuevos centros de monitoreo y cámaras, mientras que la Policía cuenta con 25 drones operativos y 24 pilotos especializados, habilitados y certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También se incorporaron dispositivos menos letales, como armas Taser y Byrna, junto con capacitación específica para los efectivos. Los drones permiten relevar el terreno antes del ingreso del personal, anticipar escenarios y planificar los procedimientos para reducir riesgos.

La estrategia también se extiende al sistema penitenciario, donde la ampliación de la Unidad de Detención N 11 de la ciudad de Neuquén no constituye una obra aislada. El nuevo pabellón de máxima seguridad demanda una inversión superior a los 8.100 millones de pesos y forma parte de un plan integral que contempla nuevas etapas en esa cárcel y la construcción de módulos de máxima y mediana seguridad en Zapala y Cutral Co.

La ampliación de la U11 sumará en esta etapa 2.738 metros cuadrados y otros 6.700 metros cuadrados estarán destinados al sector de mediana seguridad, permitiendo comenzar a reducir el fuerte déficit penitenciario heredado.

Índices delictivos en baja

Según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, los llamados “otros delitos contra la propiedad” -que incluyen estafas, defraudaciones, extorsiones, usurpaciones y usura- descendieron un 32,7 por ciento, al pasar de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, en Neuquén.

En el mismo período, los robos y sus tentativas bajaron un 29,3 por ciento, de 10.491 a 7.462 casos. Son indicadores que reflejan una mejora sostenida y que, además, cuentan con validación de las estadísticas oficiales del Gobierno nacional.

El fortalecimiento alcanza también a la infraestructura policial, porque el sistema de seguridad necesita crecer de manera integral: más efectivos, mejores herramientas, mayor movilidad, más lugares de detención y establecimientos adecuados para alojar a quienes son privados de su libertad.