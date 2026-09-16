El peligro invisible de dormir con la luz encendida: está afectando tu salud de esta manera

Según lo reveló un estudio, dormir con la luz encendida podría generar un insospechado problema de salud . ¿Por qué esta práctica encierra un peligro ?

Dormir menos de seis horas puede provocar serios problemas de salud mental , como el deterioro de la capacidad cognitiva, irritabilidad, mal humor, frustración, desarrollo de la ansiedad y aumento del estrés. Recientemente, un estudio reveló que dormir con la luz encendida también podría generar un insospechado problema de salud . ¿Por qué ello encierra un peligro ?

La importancia de dormir bien es fundamental. Y uno de los factores clave que se debe considerar a la hora de procurar un buen descanso es el de, justamente, propiciar un ambiente con escasa -o nula- iluminación . ¿Por qué este aspecto es tan relevante?

Según lo reveló un estudio, dormirse con la luz encendida podría derivar en problemas cardíacos como así también afectar la función inmunológica, favorecer procesos neuroinflamatorios que pueden interferir en el metabolismo y también influir en la regulación emocional.

Uno de los factores clave que se debe considerar a la hora de procurarse un buen descanso es el de, justamente, propiciar un ambiente con escasa -o nula- iluminación.

De acuerdo a una investigación llevada a cabo por la Universidad de Tulane (Estados Unidos) y publicada en el European Heart Journal, el estudio consistió en un relevamiento por imágenes que incluyó a 11 mil personas, quienes portaron un sensor de muñeca durante siete días para registrar la luz nocturna mientras dormían. Tres años después, se les realizó una resonancia magnética cardiovascular para evaluar el estado del corazón (estructura y función).

A través del estudio citado, se demostró que superar los 3 lux durante el sueño puede provocar un engrosamiento del músculo del corazón y una menor eficacia de bombeo, situación que podría elevar el riesgo de enfermedad cardiovascular a futuro. Es importante subrayar que los médicos consideran que 3 lux equivalen aproximadamente a la luz de la luna o a bien a la iluminación que se filtra por debajo de una puerta cerrada, por citar dos ejemplos.

Así, los médicos que llevaron adelante este estudio concluyeron que -a diferencia de aquellos que no fueron expuestos a la luz- las personas que durmieron con más de 3 lux presentaron engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo.

Dormirse con la luz encendida podría derivar en problemas cardíacos y afectar la función inmunológica.

Cuál es la luz ideal para dormir y qué recomiendan los médicos

Los médicos sugieren que el dormitorio -o el ambiente en el que se duerma- no debe superar 1 lux, que presenta un nivel marcado de oscuridad.

En consecuencia, deberían evitarse estos focos que podrían elevar el mencionado nivel de lux:

El brillo de la pantalla hacia arriba de un teléfono celular.

La luz de un despertador digital.

La contaminación lumínica procedente del exterior.

Además, es importante tomar las siguientes medidas:

Apagar todas las luces de los ambientes circundantes.

Propiciar luces cálidas y tenues por la noche.

Emplear cortinas blackout, diseñadas para bloquear completamente la luz exterior, que configuran una excelente opción para habitaciones donde se necesita un ambiente oscuro para dormir o descansar. Estas cortinas contribuyen a garantizar un sueño profundo y completamente relajado. Además, pueden adaptarse a todos los ambientes de la casa por sus propiedades aislantes.

En la actualidad, y más allá de la agitada vida moderna, es importante a la hora de acostarnos evitar el uso de teléfonos celulares así como la reducción del consumo de cafeína y alcohol. Sin dudas que ello puede ayudarnos a conciliar un sueño reparador de al menos seis horas.