La insólita droga que consumían los humanos en la Era de Hielo

El hallazgo modifica lo que se creía sobre el origen de estas prácticas y adelanta miles de años las primeras evidencias conocidas.

Un estudio arqueológico reveló que los humanos consumían drogas y sustancias psicoactivas durante la Era de Hielo , hace unos 25.000 años. El hallazgo fue realizado en Indonesia y modifica lo que se creía sobre el origen de estas prácticas.

La investigación fue liderada por científicos de la Universidad de Griffith, Australia , a partir del análisis de restos óseos encontrados en la región. La evidencia permitió ubicar estas prácticas miles de años antes de las primeras pruebas conocidas hasta ahora.

Hasta este descubrimiento, los registros más antiguos se remontaban al Neolítico o la Edad del Bronce . El nuevo análisis permitió además establecer qué sustancia psicoactiva consumían aquellas comunidades durante la Era de Hielo.

Cuál era la droga que consumían los humanos en la Era de Hielo

El estudio, publicado en la revista Science Advances, combinó pruebas bioquímicas y arqueológicas para rastrear las raíces prehistóricas del uso de la nuez de betel o de areca, una droga ancestral utilizada en gran parte de la región de Asia-Pacífico.

Hasta el momento se creía que las primeras tradiciones de consumo de sustancias psicoactivas comenzaron con las bebidas alcohólicas fermentadas hace unos 13.000 años, tras la llegada de la agricultura en el Neolítico.

“Sin embargo, esta teoría no tiene en cuenta la posibilidad de que el comienzo del consumo de drogas se encuentre en las raíces de nuestras sustancias psicoactivas más utilizadas ”, dice Adam Brumm, autor principal del artículo.

Cómo es la nuez de areca

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se centró en los orígenes del consumo de la nuez de areca, una tradición casi universal entre cientos de millones de personas desde la India hasta el Pacífico Sur.

Se trata de una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo, junto al alcohol, la cafeína y la nicotina, y su consumo está relacionado con graves problemas dentales y cáncer oral, según indica un informe de la agencia Sinc.

El consumo de este fruto induce una sensación de euforia leve y un aumento del estado de alerta, entre otros efectos.

La evidencia: el desgaste en los dientes

El estudio analizó restos óseos de dos antiguos cazadores-recolectores de la isla indonesia de Sulawesi, uno que data de hace entre 25.000 y 16.000 años, y el otro de hace entre 7.600 y 6.300 años.

En ese sentido, ambos presentaban un patrón de desgaste dental muy inusual, caracterizado por la presencia de surcos profundos y redondeados en los dientes. Esta marca llamó especialmente la atención de los investigadores, ya que no coincidía con los patrones de desgaste habituales y podía aportar información sobre las prácticas cotidianas de estas comunidades.

Tras analizar las características de las piezas dentales, los especialistas determinaron que se trataba de un nuevo marcador bioarqueológico asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Según las conclusiones del estudio, las marcas se habrían producido por un comportamiento hasta entonces desconocido: la succión habitual de nueces de betel enteras.

Para confirmar esta hipótesis, los investigadores realizaron además un análisis biomolecular de los dientes. Los resultados permitieron detectar la presencia de arecolina, el principal compuesto psicoactivo de la nuez de areca, lo que aportó una evidencia química que respaldó las conclusiones obtenidas a partir del desgaste dental.

De esta manera, los restos no solo permitieron identificar una práctica de consumo de hace miles de años, sino también establecer qué compuesto psicoactivo estaba involucrado.