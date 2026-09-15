Una estudiante atacó con un cuchillo a su profesora: dijo que no le caía bien

La víctima sobrevivió tras recibir asistencia médica. El hecho derivó en protestas estudiantiles para exigir medidas de seguridad en los colegios.

La profesora oudo salir corriendo del aula para solicitar auxilio luego del ataque de la estudiante en Brasil.

Una estudiante atacó con un cuchillo a su profesora dentro de un aula en Cametá, Brasil . La docente recibió una herida en la espalda y debió ser asistida en un centro médico de la zona. Al ser consultada por la Policía, la agresora dijo que la docente no le caía bien .

La víctima del ataque fue identificada como Betânia Almeida Prestes y de acuerdo con el relato de sus familiares, citado por distintos medios brasileños, el hecho se desencadenó cuando la profesora, en pleno horario escolar, le entregó una calificación a la alumna , quien se abalanzó sobre ella con un arma blanca en la mano.

La docente intentó defenderse antes de recibir el puntazo, y luego pudo salir corriendo del aula para solicitar auxilio. En medio de la emergencia, el personal del instituto estatal Dr. Gerson dos Santos Peres , ubicado en el municipio de Cametá, al noreste del estado de Pará, convocó a la Policía para contener la agresión.

Durante la reconstrucción de los hechos, las autoridades confirmaron que la menor de edad admitió haber concretado la agresión utilizando un cuchillo de caza.

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Uma aluna do terceiro ano do ensino médio aproveitou o momento em que a professora de matemática, chamada Betânia, estava sozinha na sala de aula e se aproximou dela, começando a conversar de forma natural, para depois tentar… pic.twitter.com/UeUDWFGXak — Conservatism And Elegance (@ThayzzySmith) September 13, 2026

También deslizaron que, al ser consultada sobre los motivos del ataque, la adolescente declaró ante las fuerzas de seguridad que no existía una razón específica y que actuó de esa manera porque la profesora no le caía bien.

Las consecuencias físicas y psicológicas de la profesora

La profesora fue trasladada hacia el Hospital Regional de Cametá, donde los médicos le aplicaron puntos de sutura en la zona afectada y le indicaron la realización de estudios complementarios, al determinar que la lesión no revestía gravedad.

Según informó el establecimiento educativo en Instagram, a la víctima "se le realizó una tomografía que reveló que la perforación no afectó ningún órgano". La mujer permaneció internada hasta el pasado sábado, día siguiente al ataque, cuando recibió el alta médica.

Posteriormente al hecho, la Secretaría de Educación del Estado (Seduc) informó que la docente está recibiendo asistencia psicológica especializada de cara a su futura reincorporación a la actividad laboral.

En cuanto al dictado de clases en el establecimiento, las autoridades educativas confirmaron que la actividad académica se reanudaba de manera habitual tras el fin de semana.

Protesta del alumnado tras el ataque de la estudiante

A raíz de la agresión contra la docente dentro del establecimiento, un grupo de alumnos encabezó una marcha por las calles principales del municipio.

La manifestación fue organizada por la asociación estudiantil local con el objetivo de solicitar garantías de protección para el personal y el alumnado dentro de los colegios.

Estudiantes de la ciudad de Brasil donde ocurrió el ataque salieron a las calles para manifestar su apoyo a la profesora agredida.

Durante la movilización, los jóvenes marcharon con pancartas que contenían mensajes de apoyo a la profesora herida y reclamos de mayor seguridad, respeto hacia los educadores y la implementación de acciones concretas para prevenir episodios de violencia en las aulas.

La marcha contó con la presencia de la propia Betânia Almeida Prestes, quien asistió tras haber abandonado el hospital.

"Este acto mostró la fuerza de la educación unida y reforzó un importante mensaje: ningún maestro debe trabajar con miedo. Cada escuela debería ser un espacio para el aprendizaje, el respeto, el diálogo y la seguridad", escribieron desde la escuela donde sucedió el incidente.