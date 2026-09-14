La Municipalidad informó que una falla en el nexo Mari Menuco obligó a cerrar una llave principal y que el personal trabaja para reparar el desperfecto.

Más de 15 horas sin agua en Centenario: una rotura afecta a vecinos de tres sectores

Vecinos de distintos sectores de Centenario atraviesan una extensa interrupción del servicio de agua potable a raíz de una avería en la red. La falta de suministro ya lleva más de 15horas y afecta a familias que dependen de sus tanques domiciliarios para contar con agua durante la jornada.

La interrupción se debe a una rotura registrada en el nexo Mari Menuco, a la altura del Tanque 315. Según informó la Municipalidad de Centenario, para poder realizar las tareas necesarias fue necesario cerrar la llave de paso principal, lo que provocó el corte del suministro en tres sectores de la ciudad.

Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento señalaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar la avería y restablecer el servicio a la brevedad.

La rotura se produjo en un punto clave del sistema de abastecimiento, por lo que el cierre de la llave principal resulta necesario para que los operarios puedan avanzar con los trabajos de reparación.

Hasta el momento, el Municipio no informó un horario preciso para la normalización del servicio, por lo que los vecinos estos barrios deberán continuar administrando las reservas disponibles en sus viviendas mientras se desarrollan las tareas.

La situación genera preocupación, especialmente entre las familias que llevan varias horas sin suministro y deben utilizar el agua almacenada en sus tanques domiciliarios para las actividades básicas.

Los sectores afectados son Primera Meseta, Segunda Meseta y Tercera Meseta, donde los vecinos permanecen sin agua desde hace más de 15 horas.

El pedido a los vecinos

Ante la demora en la reparación y mientras continúe cerrado el paso principal, desde la Secretaría de Agua y Saneamiento solicitaron a los vecinos de Primera, Segunda y Tercera Meseta que realicen un uso responsable y racional del agua que tienen almacenada.

El pedido apunta a evitar que las reservas domiciliarias se agoten antes de que pueda completarse la reparación y recuperarse el abastecimiento normal. No obstante, los vecinos que no cuentan con tanques llevan más de 15 horas sin servicio.

La Municipalidad indicó que los equipos técnicos permanecen abocados a resolver la avería y que los trabajos continuarán hasta lograr solucionar el inconveniente.

Mientras tanto, las familias afectadas deberán extremar el cuidado del agua disponible en sus tanques, que luego de tantas horas sin servicio, las reservas son nulas. En tanto, miles de familias están a la espera de que finalicen las tareas y el servicio pueda volver a funcionar con normalidad.