"La sangre clama": segunda parte de las historias del crimen de Neuquén

El periodista, escritor y analista criminológico, Guillermo Elia, presentará en la Feria Internacional del Libro de Neuquén su nuevo libro donde recupera crónicas trepidantes que investigó durante dos décadas.

“Valga una advertencia obvia: es un libro con relatos en carne viva, por lo que, si esperan otra cosa, acá solo obtendrán homicidios, abusos y hechos criminales. Es decir, sangre a borbotones”, advierte Guillermo Elia en el prólogo de su segundo libro.

Al igual que en el primero “Historias del Crimen de Neuquén. Desde fines del Siglo XIX a principios del Siglo XX” , será presentado oficialmente en La Feria Internacional del Libro de Neuquén el domingo 20 de septiembre a las 19 en el auditorio Marcelo Berbel.

“La Sangre Clama. Historias del crimen de Neuquén II", reconstruye veinte casos que marcaron a la provincia, desde tramas de trata, homicidios atroces, abusos y mujeres que tuvieron que matar para vivir.

Cuando en 2022 Guillermo Elía publicó “Historias del crimen de Neuquén”, lo hizo movido por una frase que lo perseguía desde sus primeros años como cronista policial en la región: “Nada, no hay nada”. Ese libro reunió relatos que demostraron que en el cuerpo vivo de la Vaca Muerta también hay crímenes y Neuquén no era la excepción.

Casos para contar

Elía buscó las herramientas necesarias para lanzarse a tamaña tarea. A su licenciatura en Comunicación Social (egresado de la UNCuyo) le sumó en el transcurso de los años varios diplomados: Historia, Criminalística, Criminología, Perfilación criminal y Narcocriminalidad.

“Solo buscaba en esas disciplinas elementos que me ayudaran a conocer más a fondo para facilitarle al lector la lectura de cada uno de los hechos”, contó el periodista que desde febrero de 2025 trabaja como Analista Criminológico en el Ministerio Púbico Fiscal.

Muchas de esas historias fueron publicadas en el diario LM Neuquén y luego curadas para el libro que contó con la corrección de Belén Sanuheza y el diseño de tapa de Daniel “Sueco” Álvarez con quienes ya había trabajado en el primer libro.

El escritor dormido

“Para lanzarme a la aventura de publicar un libro, sinceramente fui movilizado por el Sueco Álvarez que me insistía con esa idea mientras pesábamos en el diseño de las notas y fumábamos en la terraza de LM Neuquén”, recordó Elia quien también mencionó a Pablo Montanaro, Mario Cippitelli y Quique Chávez como parte de las personas que lo empujaban a publicar.

“Muchas de esas historias ya tenía material reunido y rondaba por mi cabeza la idea de un libro, pero la pandemia me terminó por convencer y me di a la tarea de publicar las historias en el diario porque nadie tenía garantizado un mañana. La vida apremiaba y escribir se volvió un acto obseso. Al final, sobrevivimos, y tras publicar el primer libro por inercia llegué al segundo porque habían muchas historias que habían quedado afuera y quedan muchas más”, reveló Elia, para quien este nuevo libro “es toda una apuesta para que la inmediatez no le gane tan fácil al archivo y esos crímenes queden en el olvido”.

El lenguaje del libro, si bien es crudo, está muy trabajado. “Con Belén, cuando laburábamos juntos en el diario, comenzamos a deconstruir el viejo relato policial y construir un lenguaje acorde a los tiempos que corren. Logramos una simbiosis asombrosa. Es así que cada crónica tiene su propio campo asociativo con frases duras, giros propios de una historia y los elementos necesarios para que relato tenga ritmo, intriga y crudeza”, detalló Guillermo Elia.

“La sangre clama no es un libro escrito desde la distancia de quien mira el crimen desde afuera, sino desde el trabajo paciente de reconstrucción documental y testimonial que exige el rigor periodístico”, advierte Montanaro en la contratapa del libro.

La presentación de La Sangre Clama es para el domingo 20 de septiembre a las 19, en el auditorio Marcelo Berbel, en el marco del cierre de La Feria Internacional del Libro de Neuquén.