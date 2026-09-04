Alquileres de lujo y un cuádruple crimen: el oscuro negocio del empresario argentino detenido por la masacre en México

La detención de Diego Sebastián Rosen Ferlini , el empresario argentino de 51 años investigado por el cuádruple crimen de una familia en México , abrió una segunda línea de investigación tan inquietante como la primera: meses antes de los asesinatos, su nombre ya circulaba en redes sociales vinculado a presuntas estafas en alquileres de propiedades de lujo. Al menos una de las personas que hizo público su caso sostuvo que existía un grupo de 11 presuntos damnificados, con pérdidas individuales de cientos de miles de pesos mexicanos.

Rosen Ferlini fue detenido en el Estado de México como sospechoso de haber participado en los asesinatos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y socio comercial del argentino; su esposa, que estaba embarazada de cuatro meses; su hija de tres años; y otra mujer de 21 años. Un hijo de la pareja sobrevivió al ataque. La investigación intenta ahora establecer el móvil del crimen y la relación entre los negocios compartidos y la tragedia.

Una mujer denunció en un grupo de Facebook dedicado a alquileres vacacionales que había perdido cerca de 500.000 pesos mexicanos, equivalentes a casi 30.000 dólares, en una operación relacionada con una propiedad en Valle de Bravo.

Aseguró que no era un caso aislado y que mantenía contacto con otras personas en situación similar. Esa publicación data del 21 de julio, semanas antes de que el caso policial que ahora involucra a Rosen Ferlini saliera a la luz pública.

Rosen Ferlini y Meléndez: socios en alquileres de lujo y una trama económica que investiga la justicia

Otro testimonio surgido después de la detención del argentino relató que una familia había entregado alrededor de 400.000 pesos mexicanos para alquilar una villa en Acapulco y celebrar el cumpleaños de un abuelo. Según el relato, mantuvieron contacto fluido con los organizadores hasta que, con apenas un día de anticipación al viaje, dejaron de recibir respuestas y fueron eliminados del grupo de WhatsApp mediante el que coordinaban la reserva. Nunca recuperaron el dinero.

Los testimonios conocidos tienen un punto en común: un emprendimiento dedicado al alquiler temporal de propiedades de alta gama que habría operado inicialmente bajo el nombre "+Relax" y luego como "Nomad P.M.". El catálogo incluía viviendas para grupos numerosos en los principales destinos turísticos de México: Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán, con propiedades que ofrecían piletas, jardines amplios y servicios exclusivos. Las tarifas oscilaban entre los 7.000 y los 50.000 pesos mexicanos por noche.

El tecladista fue una de las víctimas de la masacre en México: un argentino es uno de los sospechosos.

En Valle de Bravo, Rosen Ferlini y Meléndez habrían administrado alrededor de 32 propiedades. La mecánica descripta por las personas que dicen haberse sentido perjudicadas sigue siempre el mismo patrón: el cliente seleccionaba una propiedad, acordaba las fechas, realizaba pagos anticipados para confirmar la reserva y luego, cuando se acercaba la fecha del viaje, la vivienda dejaba de estar disponible o directamente se interrumpía toda comunicación. Las cifras acumuladas mencionadas en distintas publicaciones en redes sociales llegaron a referir pérdidas de hasta dos millones de pesos mexicanos, unos 115.000 dólares.

Sin embargo, hasta el momento no está acreditado que todos esos casos hayan derivado en denuncias judiciales formales contra el empresario argentino.

La trama económica entre Rosen Ferlini y Meléndez es ahora uno de los ejes centrales de la investigación judicial en México. Los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió entre ambos en los meses y días previos al crimen: posibles deudas, conflictos comerciales y el estado de los negocios inmobiliarios compartidos forman parte del expediente. La Justicia mexicana intenta determinar la responsabilidad del empresario argentino en el cuádruple homicidio y establecer el vínculo entre la relación comercial y los asesinatos.